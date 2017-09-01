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Сегодня, 12:23

Мусульмане республики отмечают Курбан-байрам


Мусульмане республики отмечают Курбан-байрамСегодня мусульмане Калмыкии отмечают один из важнейших религиозных праздников – Курбан-байрам. С раннего утра у молельного дома в Элисте собрались около сотни верующих, чтобы принять участие в утреннем намазе. Этот праздник является завершающим этапом ежегодного хаджа- паломничества в Мекку. Те же, кто не смог встретить праздник в святых местах, должны выполнить обряд жертвоприношения там, где находятся. Праздник продлится еще три дня, в течение которых в мечетях и домах мусульман после сотворения обязательной молитвы будут произноситься специальные слова во славу Аллаха. В эти дни принято наносить визиты друзьям и родственникам, а также посещать могилы умерших. Нельзя скупиться на угощение и милостыню. Сегодня, по словам главы Чеченской диаспоры Умара Эльжуркаева, специально для нуждающихся всей республики будет принесено в жертву 300 овец.



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