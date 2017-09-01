Энтеровирусная инфекция в Калмыкии постепенно идет на спад

Лабораторно подтвержденных случаев заболевания энтеровирусной инфекцией на этой неделе в регионе не зарегистрированы. Однако, как заявляют в Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии, населению необходимо проявлять настороженность, строго соблюдая санитарно- гигиенические мероприятия. Ведь уровень заболеваемости во многих регионах значительно превышает среднероссийский. А потому при проявлении симптомов похожих на ОРВИ или высыпания на коже необходимо обращаться к специалистам. За истекшие 8 месяцев, напомнили специалисты санитарной службы, зарегистрированы 8 единичных случаев заболевания и один групповой – в дошкольном учреждении Элисты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – меньше в разы. Лабораторно подтвержденных случаев заболевания энтеровирусной инфекцией на этой неделе в регионе не зарегистрированы. Однако, как заявляют в Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии, населению необходимо проявлять настороженность, строго соблюдая санитарно- гигиенические мероприятия. Ведь уровень заболеваемости во многих регионах значительно превышает среднероссийский. А потому при проявлении симптомов похожих на ОРВИ или высыпания на коже необходимо обращаться к специалистам. За истекшие 8 месяцев, напомнили специалисты санитарной службы, зарегистрированы 8 единичных случаев заболевания и один групповой – в дошкольном учреждении Элисты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – меньше в разы.



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