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Сегодня, 12:22

Энтеровирусная инфекция в Калмыкии постепенно идет на спад


Энтеровирусная инфекция в Калмыкии постепенно идет на спадЛабораторно подтвержденных случаев заболевания энтеровирусной инфекцией на этой неделе в регионе не зарегистрированы. Однако, как заявляют в Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии, населению необходимо проявлять настороженность, строго соблюдая санитарно- гигиенические мероприятия. Ведь уровень заболеваемости во многих регионах значительно превышает среднероссийский. А потому при проявлении симптомов похожих на ОРВИ или высыпания на коже необходимо обращаться к специалистам. За истекшие 8 месяцев, напомнили специалисты санитарной службы, зарегистрированы 8 единичных случаев заболевания и один групповой – в дошкольном учреждении Элисты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – меньше в разы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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