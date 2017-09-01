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Сегодня, 12:20

В поселке Кетченеры продолжается частичный ремонт водопровода


В поселке Кетченеры продолжается частичный ремонт водопроводаЧастичный ремонт водопроводных сетей был произведен в поселке Кетченеры. Кроме того там установили новую водонапорную башню, произвели чистку скважин. Все эти работы были проведены в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону. Средства для этого были выделены из бюджетов РМО и СМО.

Ухоженные цветочные клумбы - дело рук хозяйки дома Ольги Сумьяновой. Она рассказывает, что в Кетченерах сад и огород можно увидеть в каждом дворе. Ведь поселок расположен на многочисленных родниках. А еще с семидесятых годов прошлого века здесь появилось центральное водоснабжение. Но за это время сети устарели.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону администрацией района и сельского муниципального образования были выделены средства на частичную реконструкцию водопровода. На эти деньги была установлена новая водонапорная башня объемом сто двадцать кубометров, произведена очистка скважин, частично заменены внутрипоселковые разводящие сети по улицам Заречная, Басанова и Партизанская.

О высоком качестве воды говорят и сами Кетченеровцы. Они с пониманием отнеслись к поэтапному решению руководством района этой проблемы.

Всего же в Кетченеровском РМО централизованное водоснабжение есть в трех населенных пунктах – поселках Кетченеры, Кегульта и Ергенинский. Если в последних двух водопровод был построен не так давно, то в райцентре износ сетей составляет порядка девяноста пяти процентов. Проектно-сметная документация на реконструкцию была сделана еще в две тысячи восьмом году, но войти в какую-либо федеральную программу сельчанам так и не удалось. А произвести реконструкцию самостоятельно не хватает финансовых средств.

Кроме того в планах руководства РМО строительство межпоселкового водопровода для обеспечения качественной питьевой водой жителей поселков Алцынхута, Чкаловский и Тугтун. Документы уже готовы. Но для того, чтобы реализовать этот проект, необходимо до конца текущего года включить объект в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий».



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