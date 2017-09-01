Для учащихся кадетских классов торжественная линейка состоялась на территории казанского кафедрального собора. Тем более, что сегодня еще и день иконы Божией Матери «Донская». Решено, что отныне эта дата станет официальным православным праздником казачества. Всего же, в республике созданы 16 казачьих классов. В них обучаются около 300 человек. Так, в Городовиковском районе 160 юных жителей региона получат знания в кадетском казачьем корпусе. Архиепископ Юстиниан благословил ребят на начало нового учебного года. По завершении молебна Правящий архиерей обратился со словами напутствия к казакам Калмыкии и к учащимся казачьих классов. Владыка напомнил, что икона Донской иконы Божией матери издревле почитается как покровительница всех Донских казаков, в братство которых входят и казаки Калмыкии. Для учащихся кадетских классов торжественная линейка состоялась на территории казанского кафедрального собора. Тем более, что сегодня еще и день иконы Божией Матери «Донская». Решено, что отныне эта дата станет официальным православным праздником казачества. Всего же, в республике созданы 16 казачьих классов. В них обучаются около 300 человек. Так, в Городовиковском районе 160 юных жителей региона получат знания в кадетском казачьем корпусе. Архиепископ Юстиниан благословил ребят на начало нового учебного года. По завершении молебна Правящий архиерей обратился со словами напутствия к казакам Калмыкии и к учащимся казачьих классов. Владыка напомнил, что икона Донской иконы Божией матери издревле почитается как покровительница всех Донских казаков, в братство которых входят и казаки Калмыкии.



Смотреть полный выпуск новостей



