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Сегодня, 12:18

В республике созданы 16 казачьих классов


В республике созданы 16 казачьих классовДля учащихся кадетских классов торжественная линейка состоялась на территории казанского кафедрального собора. Тем более, что сегодня еще и день иконы Божией Матери «Донская». Решено, что отныне эта дата станет официальным православным праздником казачества. Всего же, в республике созданы 16 казачьих классов. В них обучаются около 300 человек. Так, в Городовиковском районе 160 юных жителей региона получат знания в кадетском казачьем корпусе. Архиепископ Юстиниан благословил ребят на начало нового учебного года. По завершении молебна Правящий архиерей обратился со словами напутствия к казакам Калмыкии и к учащимся казачьих классов. Владыка напомнил, что икона Донской иконы Божией матери издревле почитается как покровительница всех Донских казаков, в братство которых входят и казаки Калмыкии.



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