В калмыцкой национальной гимназии встретили первоклашек

В калмыцкой национальной гимназии первый звонок прозвенел для 94 малышей. На торжественной линейке ребят поздравили учители, родные и депутат Государственной думы Батор Адучиев. Всего же в начальном блоке в этом году будут получать знания 381 ученик. Как было отмечено, в этом образовательном учреждении делается все для развития родного языка, национальных традиций. И тот факт, что с каждым годом количество учащихся растет, говорит о возрождении калмыцкой культуры в целом. По словам Батора Адучиева, на уровне правительства уже решается вопрос о строительстве нового здания для национальной гимназии. В калмыцкой национальной гимназии первый звонок прозвенел для 94 малышей. На торжественной линейке ребят поздравили учители, родные и депутат Государственной думы Батор Адучиев. Всего же в начальном блоке в этом году будут получать знания 381 ученик. Как было отмечено, в этом образовательном учреждении делается все для развития родного языка, национальных традиций. И тот факт, что с каждым годом количество учащихся растет, говорит о возрождении калмыцкой культуры в целом. По словам Батора Адучиева, на уровне правительства уже решается вопрос о строительстве нового здания для национальной гимназии.



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