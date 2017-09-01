ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 20:00

Садовская школа имени Д.Маковкина открылась после ремонта


Садовская школа имени Д.Маковкина открылась после ремонтаСегодня коллектив Садовской средней школы имени Дмитрия Маковкина отметил двойной праздник. Начало учебного года совпало с новосельем - и в этом нет преувеличения. После капитального ремонта школа на самом деле выглядит как новая. На церемонии даже перерезали красную ленточку. В торжествах принял участие глава региона. Как известно, благодаря личному обращению Алексея Орлова к главе государства и были выделены средства из резервного фонда Президента страны на капремонт образовательного учреждения, в котором учился Дмитрий Маковкин, геройски погибший во время теракта в Волгограде.

Все внимание к первоклассникам. Для 60 мальчишек и девчонок, переступивших впервые порог Садовской средней школы имени Дмитрия Маковкина, начинается удивительное путешествие в страну Знаний. За них можно порадоваться еще и потому, говорят родители, что они приходят в школу, которая после капитального ремонта выглядит как новая.

Не скрывают радости и старшеклассники.
Так что, здесь двойной праздник. А за организацию «новоселья» коллектив благодарит руководство страны и региона, принявшее решение о финансовой поддержке школы, в которой учился Дмитрий Маковкин. О его героическом поступке, совершенном во время теракта в Волгограде, знает вся страна. Ну, а в день знаний на праздничное мероприятие пришла его мама, Тамара Владимировна, чтобы разделить радость земляков.

В интервью Вестям Тамара Маковкина рассказала о событиях последних дней, произошедших в Волгограде, в городе, где и служил полицейским сын Дмитрий. Все они связаны с увековечением его имени.

И в этот же день Алексей Орлов посетил в районе еще ряд социальных объектов. В детском саду «Сказка» полным ходом идут ремонтные работы на средства, которые были направлены в рамках целевой программы «Доступная среда». По контракту - запланированные мероприятия должны быть завершены к 20-му сентября.

Следующий маршрут – сельское поселение «Кировский». Алексея Орлова интересует ход строительства асфальтированной дороги, ведущей в поселок Годжур, где расположен республиканский психоневрологический диспансер. Реализация важного дорожного проекта началась с июля, уложено уже 1,5 км полотна. Усложняет работу – рельеф местности. В интервью глава районной администрации Юрий Жуков напомнит, что объект был включен в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий» на условиях софинансирования.

Согласно контракту, до 1 декабря строительство дороги, соединяющей сельские поселения Кировский-Годжур, будет завершено.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии за парты сядут более 33 тысяч школьников
  • Игорь Зотов проверил готовность школ к учебному году
  • 1 сентября распахнет свои двери Садовская школа
  • Садовская школа имени Маковкина получит более 17 миллионов рублей
  • Комсомольская средняя школа вновь распахнула двери для учащихся
  • В Лагани готовится к открытию после капитального ремонта детская школа искусств
  • Средняя школа №10 Элисты отмечает 50-летний юбилей
  • В Калмыкии открыта Тундутовская средняя школа Малодербетовского района
  • После капитального ремонта открылась Эсто-Алтайская средняя школа
  • Элистинская средняя школа № 10 стала "безбарьерной"

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.