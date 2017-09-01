Садовская школа имени Д.Маковкина открылась после ремонта

Сегодня коллектив Садовской средней школы имени Дмитрия Маковкина отметил двойной праздник. Начало учебного года совпало с новосельем - и в этом нет преувеличения. После капитального ремонта школа на самом деле выглядит как новая. На церемонии даже перерезали красную ленточку. В торжествах принял участие глава региона. Как известно, благодаря личному обращению Алексея Орлова к главе государства и были выделены средства из резервного фонда Президента страны на капремонт образовательного учреждения, в котором учился Дмитрий Маковкин, геройски погибший во время теракта в Волгограде.



Все внимание к первоклассникам. Для 60 мальчишек и девчонок, переступивших впервые порог Садовской средней школы имени Дмитрия Маковкина, начинается удивительное путешествие в страну Знаний. За них можно порадоваться еще и потому, говорят родители, что они приходят в школу, которая после капитального ремонта выглядит как новая.



Не скрывают радости и старшеклассники.

Так что, здесь двойной праздник. А за организацию «новоселья» коллектив благодарит руководство страны и региона, принявшее решение о финансовой поддержке школы, в которой учился Дмитрий Маковкин. О его героическом поступке, совершенном во время теракта в Волгограде, знает вся страна. Ну, а в день знаний на праздничное мероприятие пришла его мама, Тамара Владимировна, чтобы разделить радость земляков.



В интервью Вестям Тамара Маковкина рассказала о событиях последних дней, произошедших в Волгограде, в городе, где и служил полицейским сын Дмитрий. Все они связаны с увековечением его имени.



И в этот же день Алексей Орлов посетил в районе еще ряд социальных объектов. В детском саду «Сказка» полным ходом идут ремонтные работы на средства, которые были направлены в рамках целевой программы «Доступная среда». По контракту - запланированные мероприятия должны быть завершены к 20-му сентября.



Следующий маршрут – сельское поселение «Кировский». Алексея Орлова интересует ход строительства асфальтированной дороги, ведущей в поселок Годжур, где расположен республиканский психоневрологический диспансер. Реализация важного дорожного проекта началась с июля, уложено уже 1,5 км полотна. Усложняет работу – рельеф местности. В интервью глава районной администрации Юрий Жуков напомнит, что объект был включен в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий» на условиях софинансирования.



Согласно контракту, до 1 декабря строительство дороги, соединяющей сельские поселения Кировский-Годжур, будет завершено. Сегодня коллектив Садовской средней школы имени Дмитрия Маковкина отметил двойной праздник. Начало учебного года совпало с новосельем - и в этом нет преувеличения. После капитального ремонта школа на самом деле выглядит как новая. На церемонии даже перерезали красную ленточку. В торжествах принял участие глава региона. Как известно, благодаря личному обращению Алексея Орлова к главе государства и были выделены средства из резервного фонда Президента страны на капремонт образовательного учреждения, в котором учился Дмитрий Маковкин, геройски погибший во время теракта в Волгограде.Все внимание к первоклассникам. Для 60 мальчишек и девчонок, переступивших впервые порог Садовской средней школы имени Дмитрия Маковкина, начинается удивительное путешествие в страну Знаний. За них можно порадоваться еще и потому, говорят родители, что они приходят в школу, которая после капитального ремонта выглядит как новая.Не скрывают радости и старшеклассники.Так что, здесь двойной праздник. А за организацию «новоселья» коллектив благодарит руководство страны и региона, принявшее решение о финансовой поддержке школы, в которой учился Дмитрий Маковкин. О его героическом поступке, совершенном во время теракта в Волгограде, знает вся страна. Ну, а в день знаний на праздничное мероприятие пришла его мама, Тамара Владимировна, чтобы разделить радость земляков.В интервью Вестям Тамара Маковкина рассказала о событиях последних дней, произошедших в Волгограде, в городе, где и служил полицейским сын Дмитрий. Все они связаны с увековечением его имени.И в этот же день Алексей Орлов посетил в районе еще ряд социальных объектов. В детском саду «Сказка» полным ходом идут ремонтные работы на средства, которые были направлены в рамках целевой программы «Доступная среда». По контракту - запланированные мероприятия должны быть завершены к 20-му сентября.Следующий маршрут – сельское поселение «Кировский». Алексея Орлова интересует ход строительства асфальтированной дороги, ведущей в поселок Годжур, где расположен республиканский психоневрологический диспансер. Реализация важного дорожного проекта началась с июля, уложено уже 1,5 км полотна. Усложняет работу – рельеф местности. В интервью глава районной администрации Юрий Жуков напомнит, что объект был включен в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий» на условиях софинансирования.Согласно контракту, до 1 декабря строительство дороги, соединяющей сельские поселения Кировский-Годжур, будет завершено.



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