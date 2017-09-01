Более 10 тысяч человек открывают учебный год в Калмыцком Госуниверситете. День знаний здесь по традиции начался с возложения цветов к памятнику Зая-Пандите. В церемонии приняли участие ректор Бадма Салаев, Председатель Народного хурала Анатолий Козачко, бронзовый призер Олимпиады Мингиян Семенов. Особое внимание, конечно, было уделено первокурсникам, которые влились в большую университетскую семью. Символическую зачетную книжку вручили теперь уже студентке гуманитарного факультета Дарике Бардаевой. И не случайно. По результатам ЕГЭ она набрала 291 балл. Это подтверждение тому, что КалмГУ выбирают сильнейшие выпускники школ.



На торжественной линейке были подведены итоги конкурса лучшей академической группы. С каждым разом его участники улучшают показатели успеваемости, и этот год не стал исключением. Среди призеров есть и те, кто сдал все экзамены на «Отлично». Так что, благодаря высокой подготовке специалистов, уже в статусе опорного ВУЗа КалмГУ даст республике современный научно-образовательный центр, ориентированный на запросы региональной экономики и рынка труда, отметил в своем выступлении спикер калмыцкого парламента. Более 10 тысяч человек открывают учебный год в Калмыцком Госуниверситете. День знаний здесь по традиции начался с возложения цветов к памятнику Зая-Пандите. В церемонии приняли участие ректор Бадма Салаев, Председатель Народного хурала Анатолий Козачко, бронзовый призер Олимпиады Мингиян Семенов. Особое внимание, конечно, было уделено первокурсникам, которые влились в большую университетскую семью. Символическую зачетную книжку вручили теперь уже студентке гуманитарного факультета Дарике Бардаевой. И не случайно. По результатам ЕГЭ она набрала 291 балл. Это подтверждение тому, что КалмГУ выбирают сильнейшие выпускники школ.На торжественной линейке были подведены итоги конкурса лучшей академической группы. С каждым разом его участники улучшают показатели успеваемости, и этот год не стал исключением. Среди призеров есть и те, кто сдал все экзамены на «Отлично». Так что, благодаря высокой подготовке специалистов, уже в статусе опорного ВУЗа КалмГУ даст республике современный научно-образовательный центр, ориентированный на запросы региональной экономики и рынка труда, отметил в своем выступлении спикер калмыцкого парламента.



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