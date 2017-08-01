Сотрудники "Газпром газораспределение Элиста" начали получать поздравления

Сегодня сотрудников компании «Газпром газораспределение Элиста» с профессиональным праздником, который отметят в воскресенье, поздравили спикер калмыцкого парламента Анатолий Козачко, заместитель председателя Правительства Боова Бадмаев, а также руководители министерств и ведомств. Более 40 работников, среди которых и ветераны, получили благодарности и Почетные грамоты. Компания, в этом году отмечающая полувековой юбилей, внесла огромный вклад в газификацию региона. 85 процентов территории на сегодня с газом. Служба успешно и эффективно занимается проблемами транспортировки, безопасной эксплуатации газовых сетей и оборудования.



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