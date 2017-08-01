Министр здравоохранения в прямом эфире ответил на вопросы

Полтора десятка вопросов прозвучало во время сегодняшней беседы с министром здравоохранения республики Русланом Нагаевым в рамках программы «Здесь и сейчас» на Радио России-Калмыкия. Глава ведомства рассказал о возрождении в регионе Санавиации. Вертолёт с двумя медицинским модулями на борту заступил на вахту всего несколько дней назад. Затронули и другие проблемы, которые испытывает отрасль. Говорили о дефиците кадров, проблемах с лекарственным обеспечением, нареканиях в адрес работников регистратуры. Прозвучали и благодарности за заметные сдвиги в лучшую сторону в части обслуживании населения. Полтора десятка вопросов прозвучало во время сегодняшней беседы с министром здравоохранения республики Русланом Нагаевым в рамках программы «Здесь и сейчас» на Радио России-Калмыкия. Глава ведомства рассказал о возрождении в регионе Санавиации. Вертолёт с двумя медицинским модулями на борту заступил на вахту всего несколько дней назад. Затронули и другие проблемы, которые испытывает отрасль. Говорили о дефиците кадров, проблемах с лекарственным обеспечением, нареканиях в адрес работников регистратуры. Прозвучали и благодарности за заметные сдвиги в лучшую сторону в части обслуживании населения.



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