Сотрудники полиции обеспечат безопасность в День знаний
Совсем скоро – День знаний. 44 тысяч школьников и студентов республики примут участие в торжественных линейках. Охрану общественного порядка 1 сентября будут обеспечивать более 500-сот сотрудников регионального МВД. В преддверии этой даты полицейские провели подготовительную работу. Была обследована территория образовательных учреждений, все объекты находятся под круглосуточным наблюдением.
В преддверии дня знаний стражи порядка дополнительно обследовали все школы города на предмет взрывоопасных веществ. К проверке подключили кинологов со служебными собаками. Все образовательные учреждения будут находиться под круглосуточной охраной до завершения праздничных мероприятий.
А сотрудники ГИБДД и службы по делам несовершеннолетних провели уроки безопасности для школьников. Также Госавтоинспекция региона организовала 62 обследования обустройства улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Так, завершаются работы по нанесению дорожной разметки. Знаки «Пешеходный переход» заменены согласно требованиям на новые, с желтой окантовкой. Яркий цвет водители видят издалека. И еще. Во всех школах внедрены паспорта дорожной безопасности, в которых разработаны схемы движения детей. Таким образом, родители могут выбрать для ребенка безопасный маршрут до школы и обратно.
Тревожные кнопки, по сигналу которых приезжает наряд полиции, есть в каждой школе. Но электронным пропуском оборудованы единицы. В их числе и 17 школа Элисты. Также здесь установлены шесть камер видеонаблюдения и целый программно-аппаратный комплекс, который исключает влияние человеческого фактора в процессе передачи сигнала о возгорании в подразделения пожарной охраны.
Городской администрацией в настоящее время приобретаются новые осветительные приборы на солнечных батареях, которые будут установлены на пешеходных переходах вблизи школ и детских садов. Чтобы они могли работать от начала сумерек до рассвета.