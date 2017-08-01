Сотрудники полиции обеспечат безопасность в День знаний

Совсем скоро – День знаний. 44 тысяч школьников и студентов республики примут участие в торжественных линейках. Охрану общественного порядка 1 сентября будут обеспечивать более 500-сот сотрудников регионального МВД. В преддверии этой даты полицейские провели подготовительную работу. Была обследована территория образовательных учреждений, все объекты находятся под круглосуточным наблюдением.



В преддверии дня знаний стражи порядка дополнительно обследовали все школы города на предмет взрывоопасных веществ. К проверке подключили кинологов со служебными собаками. Все образовательные учреждения будут находиться под круглосуточной охраной до завершения праздничных мероприятий.



А сотрудники ГИБДД и службы по делам несовершеннолетних провели уроки безопасности для школьников. Также Госавтоинспекция региона организовала 62 обследования обустройства улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Так, завершаются работы по нанесению дорожной разметки. Знаки «Пешеходный переход» заменены согласно требованиям на новые, с желтой окантовкой. Яркий цвет водители видят издалека. И еще. Во всех школах внедрены паспорта дорожной безопасности, в которых разработаны схемы движения детей. Таким образом, родители могут выбрать для ребенка безопасный маршрут до школы и обратно.



Тревожные кнопки, по сигналу которых приезжает наряд полиции, есть в каждой школе. Но электронным пропуском оборудованы единицы. В их числе и 17 школа Элисты. Также здесь установлены шесть камер видеонаблюдения и целый программно-аппаратный комплекс, который исключает влияние человеческого фактора в процессе передачи сигнала о возгорании в подразделения пожарной охраны.



Городской администрацией в настоящее время приобретаются новые осветительные приборы на солнечных батареях, которые будут установлены на пешеходных переходах вблизи школ и детских садов. Чтобы они могли работать от начала сумерек до рассвета. Совсем скоро – День знаний. 44 тысяч школьников и студентов республики примут участие в торжественных линейках. Охрану общественного порядка 1 сентября будут обеспечивать более 500-сот сотрудников регионального МВД. В преддверии этой даты полицейские провели подготовительную работу. Была обследована территория образовательных учреждений, все объекты находятся под круглосуточным наблюдением.В преддверии дня знаний стражи порядка дополнительно обследовали все школы города на предмет взрывоопасных веществ. К проверке подключили кинологов со служебными собаками. Все образовательные учреждения будут находиться под круглосуточной охраной до завершения праздничных мероприятий.А сотрудники ГИБДД и службы по делам несовершеннолетних провели уроки безопасности для школьников. Также Госавтоинспекция региона организовала 62 обследования обустройства улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Так, завершаются работы по нанесению дорожной разметки. Знаки «Пешеходный переход» заменены согласно требованиям на новые, с желтой окантовкой. Яркий цвет водители видят издалека. И еще. Во всех школах внедрены паспорта дорожной безопасности, в которых разработаны схемы движения детей. Таким образом, родители могут выбрать для ребенка безопасный маршрут до школы и обратно.Тревожные кнопки, по сигналу которых приезжает наряд полиции, есть в каждой школе. Но электронным пропуском оборудованы единицы. В их числе и 17 школа Элисты. Также здесь установлены шесть камер видеонаблюдения и целый программно-аппаратный комплекс, который исключает влияние человеческого фактора в процессе передачи сигнала о возгорании в подразделения пожарной охраны.Городской администрацией в настоящее время приобретаются новые осветительные приборы на солнечных батареях, которые будут установлены на пешеходных переходах вблизи школ и детских садов. Чтобы они могли работать от начала сумерек до рассвета.



Смотреть полный выпуск новостей



