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Сегодня, 11:47

Отделения Целинной районной больницы объединят в одно здание


Отделения Целинной районной больницы объединят в одно зданиеЖители села Троицкое испытывают большие не удобства при получении медицинской помощи. Потому что все медицинские подразделения находятся в разных местах. И сельчанам приходится преодолевать не малые расстояния. Кроме того в Троицком практически отсутствует транспортное сообщение по селу. Что значительно усложняет ситуацию. Да и сами здания, в которых ведется прием пациентов, находятся в аварийном состоянии. Как будет решаться вопрос, выясняла моя коллега Ирина Гольдинова.

Население Целинного района на сегодняшний день – свыше двадцати тысяч человек. И каждый из них периодически нуждается в медицинской помощи. Как рассказывает инвалид второй группы Анатолий Потлов, из-за того что подразделения больницы расположены в разных концах села, слишком много времени уходит на перемещение. При этом в Троицком практически отсутствует транспортное сообщение.

Местные жители жалуются и на то, что зачастую они не могут вовремя сдать или получить необходимые анализы. Для этого сначала нужно добраться до лаборатории, а после, преодолев немалое расстояние с документами на руках, вернуться на консультацию к специалистам.

Кроме того состояние самих зданий, в которых располагаются медицинские подразделения, оставляет желать лучшего. Например, в помещениях, где ведется прием маленьких пациентов, в глаза бросаются трещины на стенАх и потолках. По словам главного врача районной больницы Максима Оджаева, это давняя проблема, требующая скорейшего решения. Оптимальный вариант – объединение всех служб в одном здании.

Этот вопрос находится на контроле регионального правительства. На рабочем совещании председатель правительства Игорь Зотов и представители ответственных ведомств обсуждали пути решения этого вопроса.

Было предложено два варианта. Один из них – строительство новой районной больницы на территории хирургического отделения. Второй – размещение всех медицинских служб в здании администрации РМО. Оценить пригодность помещений приехал министр здравоохранения Руслан Нагаев. Осмотрев кабинеты и коридоры, он дал предварительную оценку. Но окончательные выводы будут сделаны только после заключения экспертов.

Все предложенные варианты будут тщательно анализировать. И самый оптимальный из них будет предложен на рассмотрение республиканскому кабинету министров. И как пояснил председатель правительства Игорь Зотов, в следующем году этот вопрос будет решен.



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