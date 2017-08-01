В школах республики наводят порядок

Всего три дня остается до 1 сентября. В школах еще пахнет краской и побелкой. Общими усилиями сделали ремонт и коллектив Яшалтинской школы, чтобы дети чувствовали себя комфортно и уютно. Особенно первоклашки, которые в ожидании нового учебного года.



Несмотря на то, что занятия еще не начались, в сельской школе оживленно и шумно. Это первоклассники готовятся к новому учебному году. Первого сентября они будут главными героями праздника - дня знаний.



В классах, где ребята впервые сядут за парты, свежо и уютно. Стены, выкрашенные в яркие насыщенные цвета, новый линолеум, сразу привлекают внимание. К новому учебному году все готово, осталось лишь протереть до блеска полы и окна, говорит директор Валентина Муджикова. Но старое здание школы давно требует капитального ремонта. В этом году эта работа будет произведена частично. Поскольку на эти цели нужны огромные деньги – 15 миллионов рублей.



И еще одна проблема, которая сложилась в Яшалтинском районе – это нехватка кадров. Особенно в маленьких населенных пунктах. Нет учителей физики и математики. Поэтому, чтобы выйти из сложившейся ситуации, руководство районного отдела образования вынуждено было принять такие меры, как переквалификация педагогов. К примеру, в Бага-Тугтунской школе учитель химии и биологии теперь будет преподавать точные дисциплины.



Что касается поставки ростовых парт и учебников, школы района в эти дни ожидают поступления. Также не будет проблем с учебниками по астрономии, заверили специалисты. Учитель Виталий Лоренец наглядно нам демонстрирует телескоп, который своими руками изготовили ребята. Этот уникальный прибор они собрали из обычных стекол, которые остались после ремонта школы.



Несмотря на то, что эта дисциплина много лет назад была исключена из школьной программы, учащиеся не переставали изучать солнечную систему, следить за небесными телами. И это благодаря учителю, который все это время поддерживал интерес ребят к астрономии, созвездиям, строению и эволюциям Вселенной. Юные исследователи принимают участие в различных конкурсах и конференциях. Кстати, Яшалтинская школа включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», что свидетельствует о лидирующих позициях в сфере образования. Всего три дня остается до 1 сентября. В школах еще пахнет краской и побелкой. Общими усилиями сделали ремонт и коллектив Яшалтинской школы, чтобы дети чувствовали себя комфортно и уютно. Особенно первоклашки, которые в ожидании нового учебного года.Несмотря на то, что занятия еще не начались, в сельской школе оживленно и шумно. Это первоклассники готовятся к новому учебному году. Первого сентября они будут главными героями праздника - дня знаний.В классах, где ребята впервые сядут за парты, свежо и уютно. Стены, выкрашенные в яркие насыщенные цвета, новый линолеум, сразу привлекают внимание. К новому учебному году все готово, осталось лишь протереть до блеска полы и окна, говорит директор Валентина Муджикова. Но старое здание школы давно требует капитального ремонта. В этом году эта работа будет произведена частично. Поскольку на эти цели нужны огромные деньги – 15 миллионов рублей.И еще одна проблема, которая сложилась в Яшалтинском районе – это нехватка кадров. Особенно в маленьких населенных пунктах. Нет учителей физики и математики. Поэтому, чтобы выйти из сложившейся ситуации, руководство районного отдела образования вынуждено было принять такие меры, как переквалификация педагогов. К примеру, в Бага-Тугтунской школе учитель химии и биологии теперь будет преподавать точные дисциплины.Что касается поставки ростовых парт и учебников, школы района в эти дни ожидают поступления. Также не будет проблем с учебниками по астрономии, заверили специалисты. Учитель Виталий Лоренец наглядно нам демонстрирует телескоп, который своими руками изготовили ребята. Этот уникальный прибор они собрали из обычных стекол, которые остались после ремонта школы.Несмотря на то, что эта дисциплина много лет назад была исключена из школьной программы, учащиеся не переставали изучать солнечную систему, следить за небесными телами. И это благодаря учителю, который все это время поддерживал интерес ребят к астрономии, созвездиям, строению и эволюциям Вселенной. Юные исследователи принимают участие в различных конкурсах и конференциях. Кстати, Яшалтинская школа включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», что свидетельствует о лидирующих позициях в сфере образования.



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