Каникулы в Калмыкии. Степная республика второй раз принимает у себя на летний отдых детей из Луганской народной республики. В этом году 25 юных спортсменов отдохнули и поправили здоровье в детском лагере Березка в Городовиковском районе. А накануне ребята побывали с экскурсией в Элисте.



В преддверии нового учебного года дети из Луганска получили благословение отца Алексея, который рассказал участникам экскурсии о святынях Казанского Кафедрального собора. Для ребят здесь организовали сладкий стол. По словам протоиерея, даже в самых непростых ситуациях людям важно сохранять человечность и помогать нуждающимся, будь то материальные блага или духовная помощь.



Особый восторг у детей вызвала экскурсия по главной достопримечательности степного региона – Золотой обители Будды Шакьямуни. Ребята подолгу задерживались у величественных статуй божеств, с интересом изучали убранство хурула.



Второй год Калмыкия организовывает для детей Луганска летний отдых. В этот раз в лагере Березка в Городовиковском районе отдохнули 25 воспитанников спортивной школы, все занимаются различными видами единоборств. Для ребят была подготовлена интересная программа с участием тренеров и спортсменов республики.



Для большинства ребят отдых в Калмыкии – единственная возможность выехать за пределы Луганска, отмечают сопровождающие педагоги. И жители ЛНР ценят и чувствуют ту поддержку, которую оказывают российские регионы и в целом Россия.



В эти дни ребята уже покидают солнечную Калмыкию, так радушно встретившую их. Но мы надеемся, что теплые и яркие воспоминания останутся у них надолго. Каникулы в Калмыкии. Степная республика второй раз принимает у себя на летний отдых детей из Луганской народной республики. В этом году 25 юных спортсменов отдохнули и поправили здоровье в детском лагере Березка в Городовиковском районе. А накануне ребята побывали с экскурсией в Элисте.В преддверии нового учебного года дети из Луганска получили благословение отца Алексея, который рассказал участникам экскурсии о святынях Казанского Кафедрального собора. Для ребят здесь организовали сладкий стол. По словам протоиерея, даже в самых непростых ситуациях людям важно сохранять человечность и помогать нуждающимся, будь то материальные блага или духовная помощь.Особый восторг у детей вызвала экскурсия по главной достопримечательности степного региона – Золотой обители Будды Шакьямуни. Ребята подолгу задерживались у величественных статуй божеств, с интересом изучали убранство хурула.Второй год Калмыкия организовывает для детей Луганска летний отдых. В этот раз в лагере Березка в Городовиковском районе отдохнули 25 воспитанников спортивной школы, все занимаются различными видами единоборств. Для ребят была подготовлена интересная программа с участием тренеров и спортсменов республики.Для большинства ребят отдых в Калмыкии – единственная возможность выехать за пределы Луганска, отмечают сопровождающие педагоги. И жители ЛНР ценят и чувствуют ту поддержку, которую оказывают российские регионы и в целом Россия.В эти дни ребята уже покидают солнечную Калмыкию, так радушно встретившую их. Но мы надеемся, что теплые и яркие воспоминания останутся у них надолго.



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