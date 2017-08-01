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Вчера, 11:47

В центре Улан-Эрге открыли Ступу Просветления


В центре Улан-Эрге открыли Ступу ПросветленияЭто поистине священное место. Ступа, воздвигнутая в центре Улан-Эрге, также символизирует нерушимую связь поколений. Как говорят сами жители, она и строилась в знак благодарности предкам, свято чтившим буддийские традиции, воспитывая детей и внуков в атмосфере добра, любви и сострадания.

В церемонии открытия Святыни участвуют высокие духовные Учителя. Досточтимые Тэло Тулку Ринпоче и Кунделинг Ринпоче 13 и возглавили специальные ритуалы – омовения и очищения. Перед этим они обратились к присутствующим с просьбой начитывать мантры. Ведь отныне это место поклонения, накопления буйн – добродетелей.

Идея о Ступе зародилась давно. Всему свое время, говорили тогда старожилы. И вот, с благословения высших сил, при активном участии жителей Улан-Эрге, она возведена. Строили ее под руководством священнослужителей Центрального хурула. Потому и звучат слова благодарности монашеской общине, Верховному ламе Калмыкии, стоявшему у истоков возрождения буддизма в республике и продолжающему благородную миссию.

Освященное культовое сооружение, в которое заложены миллионы мантр и других священных объектов, обладает мощной магической силой. Она и создает в округе атмосферу добра, любви и гармони, благотворно влияет на мысли и поступки людей.



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