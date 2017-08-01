Санавиация республики расширяет свои возможности. Специалисты Минздрава и регионального управления МЧС накануне из Ростова-на-Дону приняли второй борт, специализированной медицинской транспортировки пострадавших на дальние расстояния.



В целях усовершенствования и расширения функциональных возможностей оказания медицинской помощи в Калмыкию прибыл второй борт авиационно-спасательной службы МЧС России. В отличие от первого, который, к слову, в тот же день покинул аэропорт Элисты, прибЫвший вертолёт оснащён двойным реанимационным и медицинским комплектом. И способен одновременно перевозить четверых пациентов. Эта техника и специалисты выполняют задачи по спасению жизней людей в различных точках мира. Такими же оснащён Всероссийский центр медицины катастроф «Защита».



Максимальная скорость всепогодного вертолёта, который будет базироваться в аэропорту «Элиста» - 250 км в час. Это позволяет оптимально решать экстренные задачи, перекрывая все точки на территории республики. Многофункциональный вертолёт оснащён в соответствии с требованиями минздрава Калмыкии самым современным медицинским оборудованием. Бригаду медиков возглавляет врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, выпускница Санкт-петербургской медицинской академии, работающая в северокавказском спасательном отряде МЧС России с момента его создания, Тамара Магомедова.



Прибывший из Ростова-на-Дону экипаж Авиационно-спасательного центра уже готов к выполнению поставленных задач. Эстафета дежурства передана предшествовавшим бортом, который за четыре дня доставил четверых пациентов из разных районов Калмыкии в республиканскую больницу имени Жемчуева и детский республиканский медицинский центр. В настоящее время вертолётные площадки оборудуются во всех районах. Санавиация республики расширяет свои возможности. Специалисты Минздрава и регионального управления МЧС накануне из Ростова-на-Дону приняли второй борт, специализированной медицинской транспортировки пострадавших на дальние расстояния.В целях усовершенствования и расширения функциональных возможностей оказания медицинской помощи в Калмыкию прибыл второй борт авиационно-спасательной службы МЧС России. В отличие от первого, который, к слову, в тот же день покинул аэропорт Элисты, прибЫвший вертолёт оснащён двойным реанимационным и медицинским комплектом. И способен одновременно перевозить четверых пациентов. Эта техника и специалисты выполняют задачи по спасению жизней людей в различных точках мира. Такими же оснащён Всероссийский центр медицины катастроф «Защита».Максимальная скорость всепогодного вертолёта, который будет базироваться в аэропорту «Элиста» - 250 км в час. Это позволяет оптимально решать экстренные задачи, перекрывая все точки на территории республики. Многофункциональный вертолёт оснащён в соответствии с требованиями минздрава Калмыкии самым современным медицинским оборудованием. Бригаду медиков возглавляет врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, выпускница Санкт-петербургской медицинской академии, работающая в северокавказском спасательном отряде МЧС России с момента его создания, Тамара Магомедова.Прибывший из Ростова-на-Дону экипаж Авиационно-спасательного центра уже готов к выполнению поставленных задач. Эстафета дежурства передана предшествовавшим бортом, который за четыре дня доставил четверых пациентов из разных районов Калмыкии в республиканскую больницу имени Жемчуева и детский республиканский медицинский центр. В настоящее время вертолётные площадки оборудуются во всех районах.



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