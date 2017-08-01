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Вчера, 11:44

С 5 сентября в республике стартует период итоговой государственной аттестации


С 5 сентября в республике стартует период итоговой государственной аттестацииС 5 сентября в республике стартует сентябрьский период итоговой государственной аттестации. Это касается как выпускников 11-ых классов, их в этом году будет 12 человек, так и 9-ых, это 6 человек, по тем или иным причинам не прошедшие экзаменационные испытания. График пересдачи на ваших экранах. Отметим, что в этом году для получения аттестата об основном общем образовании помимо двух обязательных предметов, нужно было сдать еще два на выбор. Их выпускники 9-ых классов также могут пересдать в сентябре.
Всего в этом году итоговую госаттестацию прошли более 4 тысяч выпускников 9-ых и 11-ых классов. Как отметили в ведомстве, в этот раз количество стобальников возросло в 2 раза, а число те, кто не преодолел минимальный порог по основным предметам, сократилось.



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