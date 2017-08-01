Более 12 тысяч семей Калмыкии улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу. Это направление остается самым популярным. В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов.



Напомним, размер материнского капитала в этом году составляет 453 тысячи рублей. Для его получения необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. Подать заявление и распорядиться средствами можно и по интернету через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Более 12 тысяч семей Калмыкии улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу. Это направление остается самым популярным. В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов.Напомним, размер материнского капитала в этом году составляет 453 тысячи рублей. Для его получения необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. Подать заявление и распорядиться средствами можно и по интернету через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.



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