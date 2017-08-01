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Сегодня, 12:27

Более 12 тысяч семей Калмыкии улучшили жилищные условия


Более 12 тысяч семей Калмыкии улучшили жилищные условияБолее 12 тысяч семей Калмыкии улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу. Это направление остается самым популярным. В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов.

Напомним, размер материнского капитала в этом году составляет 453 тысячи рублей. Для его получения необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. Подать заявление и распорядиться средствами можно и по интернету через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.



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