Школьные каникулы вышли на финишную прямую. Ученики завершают свои последние приготовления к началу занятий. Школьная форма, портфели, ранцы. Ждут ребят после тщательной подготовки отремонтированные классы и пахнущие свежей краской рекреации. Шесть дней отделяют всех нас – учителей, школьников и их родителей от первого звонка 1 сентября.



Завтра, в Центральном хуруле приехавший в Калмыкию Кунделинг Ринпоче дарует для студентов и школьников Благословение Белого Манджушри. Он олицетворяет мудрость и является символом ума всех Будд. К этому божеству обращаются за помощью в быстром усвоении знаний, развитии памяти, остроумии и способности красноречиво излагать свои мысли. Начало в 14 часов.



Кроме того, специальные молебны состоятся и в Казанском кафедральном соборе. Они пройдут в воскресенье и в понедельник, 27-го и 28-го августа. Молебны о педагогах и учащихся в ближайшие две недели пройдут также во всех храмах Калмыкии. Школьные каникулы вышли на финишную прямую. Ученики завершают свои последние приготовления к началу занятий. Школьная форма, портфели, ранцы. Ждут ребят после тщательной подготовки отремонтированные классы и пахнущие свежей краской рекреации. Шесть дней отделяют всех нас – учителей, школьников и их родителей от первого звонка 1 сентября.Завтра, в Центральном хуруле приехавший в Калмыкию Кунделинг Ринпоче дарует для студентов и школьников Благословение Белого Манджушри. Он олицетворяет мудрость и является символом ума всех Будд. К этому божеству обращаются за помощью в быстром усвоении знаний, развитии памяти, остроумии и способности красноречиво излагать свои мысли. Начало в 14 часов.Кроме того, специальные молебны состоятся и в Казанском кафедральном соборе. Они пройдут в воскресенье и в понедельник, 27-го и 28-го августа. Молебны о педагогах и учащихся в ближайшие две недели пройдут также во всех храмах Калмыкии.



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