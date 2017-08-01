В Элисте завершается приемка котельных в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день проверку прошли 23 объекта. Еще 5 будут приняты в течение дня.



Комиссия, в составе которой представители администрации города, министерства ЖКХ и энергетики, вместе с председателем правительства Игорем Зотовым побывала в самой большой котельной, которая располагается на территории 9 микрорайона. Она обслуживает 106 жилых объектов, 2 школы, 4 детских сада. По словам, руководителя участка, к отопительному сезону здесь готовы приступить в любую минуту. Что касается других котельных, то никаких нарушений не выявлено.



И еще одна – по улице Горького будет принята чуть позже, там идет замена котла. В течение двух недель работа здесь завершится. В целом, кампания по приемке котельных завершится с опережением графика. В Элисте завершается приемка котельных в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день проверку прошли 23 объекта. Еще 5 будут приняты в течение дня.Комиссия, в составе которой представители администрации города, министерства ЖКХ и энергетики, вместе с председателем правительства Игорем Зотовым побывала в самой большой котельной, которая располагается на территории 9 микрорайона. Она обслуживает 106 жилых объектов, 2 школы, 4 детских сада. По словам, руководителя участка, к отопительному сезону здесь готовы приступить в любую минуту. Что касается других котельных, то никаких нарушений не выявлено.И еще одна – по улице Горького будет принята чуть позже, там идет замена котла. В течение двух недель работа здесь завершится. В целом, кампания по приемке котельных завершится с опережением графика.



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