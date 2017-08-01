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Сегодня, 12:21

В степном регионе стартовала прививочная кампания


В степном регионе стартовала прививочная кампанияВ степном регионе стартовала прививочная кампания. Практика показала, чем раньше вакцинироваться, тем больше шансов не стать жертвой гриппа. Его грозные последствия хорошо известны. А защитить себя от вирусов и простудных заболеваний смогут все желающие. Более тридцати тысяч лекарственных доз для взрослого населения уже поступили. Все они распределены по лечебным учреждениям столицы и районов Калмыкии.

Не смотря на то, что за окном лето, защитить себя от простуды и гриппа в осенне-зимний период можно и нужно уже сейчас, чтобы успел выработаться иммунитет. Сделать это можно на приеме у врача. Только после осмотра, терапевт решит о необходимости проведения процедуры. А уже затем в прививочном кабинете вам сделают укол.

Для вакцинации элистинцев в городскую поликлинику поступило более пятнадцати тысяч доз «Совигриппа» и «Ультрикса». Это препараты отечественного производства. По словам медиков, они хорошо переносятся организмом и не вызывают аллергических реакций.

Инактивированная вакцина содержит в себе антитела вирусов свиного гриппа H1N1, гонконгского H3N2 и гриппа В. Это наиболее распространенные штаммы, которые ожидаются в предстоящем эпидсезоне. Они могут вызывать тяжелейшую форму пневмонии. В некоторых случаях даже с летальным исходом, если во время не обратиться к врачу.

Желающих защитить себя от вирусов и простудных заболеваний при помощи прививки в Калмыкии с каждым годом становится все больше. Как правило, это люди, входящие в группу риска: дети, пожилые граждане старше шестидесяти лет, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также работники сферы образования, здравоохранения, транспорта, коммунального хозяйства.

Прививочная кампания для маленьких граждан Калмыкии запланирована на начало осени. К этому времени в республику будет доставлена дополнительная партия вакцины. Всего же в этом году планируется привить не менее сорока процентов от общего населения республики.



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