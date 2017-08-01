Сегодня вблизи села Вознесеновка Целинного района проходят учения ФСБ. По легенде, в 07 ч. 10 м. в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что на объездной трассе Астрахань-Ставрополь, при попытке остановить для проверки документов автомобиль УАЗ, наряд, несущий службу был обстрелян из автоматического оружия. Ранен сотрудник полиции. Правоохранители вступили в столкновение с неизвестными.



Несмотря на полученные повреждения, автомобиль со злоумышленниками скрылся в южном направлении от села Вознесеновка. Для поиска преступников привлечен вертолет МИ-8 объединенного авиационного отряда ФСБ России. О том, как справились сотрудники органов с поставленной задачей, расскажем в вечернем выпуске. Сегодня вблизи села Вознесеновка Целинного района проходят учения ФСБ. По легенде, в 07 ч. 10 м. в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что на объездной трассе Астрахань-Ставрополь, при попытке остановить для проверки документов автомобиль УАЗ, наряд, несущий службу был обстрелян из автоматического оружия. Ранен сотрудник полиции. Правоохранители вступили в столкновение с неизвестными.Несмотря на полученные повреждения, автомобиль со злоумышленниками скрылся в южном направлении от села Вознесеновка. Для поиска преступников привлечен вертолет МИ-8 объединенного авиационного отряда ФСБ России. О том, как справились сотрудники органов с поставленной задачей, расскажем в вечернем выпуске.



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