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Вчера, 18:04

КТК и МЧС России провели комплексные совместные учения


КТК и МЧС России провели комплексные совместные ученияКТК и МЧС России сегодня провели комплексные совместные учения в Калмыкии. Масштабные тренировки состоялись на территории Ики-Бурульского района.

Согласно легенде учений произошел условный разлив нефти, возникший вследствие несанкционированных земляных работ в охранной зоне магистрального нефтепровода Тенгиз-Новороссийск. Было установлено, что нефть растекается по прилегающей местности в сторону реки Маныч. В последующем работы велись в соответствии с ранее разработанными планами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всего в учениях было задействовано более 200 человек и 45единиц техники.



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