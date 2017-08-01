КТК и МЧС России провели комплексные совместные учения

КТК и МЧС России сегодня провели комплексные совместные учения в Калмыкии. Масштабные тренировки состоялись на территории Ики-Бурульского района.



Согласно легенде учений произошел условный разлив нефти, возникший вследствие несанкционированных земляных работ в охранной зоне магистрального нефтепровода Тенгиз-Новороссийск. Было установлено, что нефть растекается по прилегающей местности в сторону реки Маныч. В последующем работы велись в соответствии с ранее разработанными планами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всего в учениях было задействовано более 200 человек и 45единиц техники. КТК и МЧС России сегодня провели комплексные совместные учения в Калмыкии. Масштабные тренировки состоялись на территории Ики-Бурульского района.Согласно легенде учений произошел условный разлив нефти, возникший вследствие несанкционированных земляных работ в охранной зоне магистрального нефтепровода Тенгиз-Новороссийск. Было установлено, что нефть растекается по прилегающей местности в сторону реки Маныч. В последующем работы велись в соответствии с ранее разработанными планами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всего в учениях было задействовано более 200 человек и 45единиц техники.



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