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Вчера, 18:02

Гранты и поддержка писателей, художников и предпринимателей в области туризма


Гранты и поддержка писателей, художников и предпринимателей в области туризмаГранты и поддержка писателей, художников и предпринимателей в области туризма. В прямом эфире сегодняшней программы «Здесь и сейчас» на радио Калмыкии состоялся интересный разговор на актуальные темы, связанные с деятельностью министерства культуры и туризма. Наши слушатели, как оказалось, хорошо знакомы с тем, что происходит в этой сфере. Многие заинтересованы и готовы участвовать в объявленных ведомством проектах. Репортаж из студии радио Калмыкия моей коллеги Татьяны Гюзяляевой.

Первый вопрос, адресованный гостям в студии, касался поддержки молодых специалистов. По словам замминистра профильного ведомства Николая Санджиева, с 1 августа объявлен конкурс на Грант главы региона среди специалистов сельских учреждений культуры. Не менее важны, по мнению чиновника, и меры, направленные на поддержку студентов профильных ВУЗов.

Сегодня в повестке дня - Гранты главы региона для писателей и композиторов. Два года назад подобную поддержку получили художники, приняв участие в объявленном тогда творческом конкурсе.

Еще одно направление деятельности ведомства - туризм. В этом направлении принята соответствующая подпрограмма. По итогам объявленного в прошлом году конкурса на Грант главы – победителем стал предприниматель из с. Джалыково. Средства он направил на обустройство территории произрастания лотосов. Где и был организован первый фестиваль в честь этого символа степной республики, уверенно занявшего своё место на флаге региона.

Накануне профильное министерство объявило очередной конкурс на Грант главы региона.

Ведомство разработало комплекс мероприятий. Одно из них – Джангариада, которая состоится в следующем месяце и будет проходить с 14 по 17 сентября. В ее рамках запланированы спортивные мероприятия, конкурс «Калмыцкий хотон», а также фестивали этнической моды и сказителей «Эпосы мира на земле потомков Джангара». Планируется большое количество гостей из разных регионов страны и из-за рубежа.

Гости в течение получаса эфирного времени ответили на многие важные и актуальные вопросы слушателей.



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