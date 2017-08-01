В Цаган Амане завершаются работы по благоустройству парковой зоны

В поселке Цаган Аман Юстинского района в эти дни завершаются работы по благоустройству парковой зоны. На её создание выделены средства из федерального и республиканского бюджетов. Здесь также оборудована детская игровая площадка. Жители этого приволжского поселка с нетерпением ждут её открытия. Тему продолжит Элла Хаптаханова.



Парковая зона в посёлке Цаган-Аман обретает новые очертания. К работам по её благоустройству приступили в июне, сегодня они практически завершены. Начали с самой трудоемкой части – укладки плитки, ею выложили и дорожки, ведущие к детской – игровой и спортивной площадкам.



А благодаря подведенному электричеству и установке светильных установок нового образца – прогулки по парку можно устраивать в любое время суток.



А в той части парка, где планируют оборудовать детскую - игровую площадку, установили ограждение. Это уже муниципальный проект. Оборудование на выделенные деньги закупили, на днях его будут устанавливать.



Средства из местной казны направили и на приобретение плит, которыми решено выложить территорию, где установлены два культовых сооружения. Это буддийская Ступа и Поклонный крест в память воинов- защитников Отечества. Не остаются в стороне от благого дела и жители поселка. Они активно участвуют в акциях по озеленению.



Следует сказать, что все основные мероприятия по благоустройству парка в Цаган-Амане проводятся благодаря господдержке, оказанной в рамках реализации целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». С учетом софинансирования в СМО было направлено более млн. рублей. В поселке Цаган Аман Юстинского района в эти дни завершаются работы по благоустройству парковой зоны. На её создание выделены средства из федерального и республиканского бюджетов. Здесь также оборудована детская игровая площадка. Жители этого приволжского поселка с нетерпением ждут её открытия. Тему продолжит Элла Хаптаханова.Парковая зона в посёлке Цаган-Аман обретает новые очертания. К работам по её благоустройству приступили в июне, сегодня они практически завершены. Начали с самой трудоемкой части – укладки плитки, ею выложили и дорожки, ведущие к детской – игровой и спортивной площадкам.А благодаря подведенному электричеству и установке светильных установок нового образца – прогулки по парку можно устраивать в любое время суток.А в той части парка, где планируют оборудовать детскую - игровую площадку, установили ограждение. Это уже муниципальный проект. Оборудование на выделенные деньги закупили, на днях его будут устанавливать.Средства из местной казны направили и на приобретение плит, которыми решено выложить территорию, где установлены два культовых сооружения. Это буддийская Ступа и Поклонный крест в память воинов- защитников Отечества. Не остаются в стороне от благого дела и жители поселка. Они активно участвуют в акциях по озеленению.Следует сказать, что все основные мероприятия по благоустройству парка в Цаган-Амане проводятся благодаря господдержке, оказанной в рамках реализации целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». С учетом софинансирования в СМО было направлено более млн. рублей.



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