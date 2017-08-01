Торжественные линейки возьмут под охрану

44 тысяч школьников и студентов республики примут участие в торжественных линейках ко Дню знаний. Охрану общественного порядка в этот день будут обеспечивать более 500 сотрудников МВД.



Полицейскими уже проведена подготовительная работа. Обследована территория образовательных учреждений, все объекты взяты под круглосуточное наблюдение. Во время школьных линеек у каждого учебного заведения будут нести службу наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульных служб. Рядом со школами будут организованы дополнительные посты ДПС. 44 тысяч школьников и студентов республики примут участие в торжественных линейках ко Дню знаний. Охрану общественного порядка в этот день будут обеспечивать более 500 сотрудников МВД.Полицейскими уже проведена подготовительная работа. Обследована территория образовательных учреждений, все объекты взяты под круглосуточное наблюдение. Во время школьных линеек у каждого учебного заведения будут нести службу наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульных служб. Рядом со школами будут организованы дополнительные посты ДПС.



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