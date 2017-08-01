Астрономия возвращается в расписание школьных уроков. Предмет внесён в федеральный государственный образовательный стандарт и будет введён в школах страны либо с первого сентября текущего года, либо с января 2018-го в зависимости от готовности учебного учреждения к преподаванию. Вести астрономию будут учителя физики, прошедшие соответствующую подготовку. Моя коллега Елена Алексенко о том, готовы ли к нововведению в школах Калмыкии.



Чуть больше недели осталось до того, как школы распахнут двери для своих учеников. Старшеклассников в этом году ожидает новый учебный курс по астрономии. Преподавать его будут учителя физики. Согласно учебному плану на изучение небесных тел отводится 1 час в неделю.

ДЗК: В некоторых элистинских школах астрономия уже значилась в школьном расписании в качестве элективных курсов. С этого учебного года предмет включён в основную образовательную программу.



А вот вводить единый госэкзамен по астрономии российским минобром не планируется. Задания по предмету будут включены в ЕГЭ по физике. А с две тысячи девятнадцатого года знания учащихся о космических явлениях и процессах будут проверять посредством всероссийских проверочных работ.



Наука о небесных телах и их системах, одна из фундаментальных дисциплин. Ее изучение, по мнению доктора физико-математических наук Бадмы Михаляева, не приведет школьников к перегрузке. Зато позволит им не просто расширить свой кругозор, а даст всестороннее представление о строении и развитии нашей вселенной.



Кстати, при научном центре наблюдения и анализа солнечной активности Калмыцкого госуниверситета уже действует школа юного астронома. Ее сотрудники готовы всячески помогать школам в методическом обеспечении.



Несмотря на то, что исключили астрономию из базисного учебного плана в тысяча девятьсот девяносто третьем году, и целое поколение школьников ее не изучало, интерес к звездному небу не угас. А потому возвращение дисциплины в школы космической державы, которой по праву является Россия, можно считать закономерным. Астрономия возвращается в расписание школьных уроков. Предмет внесён в федеральный государственный образовательный стандарт и будет введён в школах страны либо с первого сентября текущего года, либо с января 2018-го в зависимости от готовности учебного учреждения к преподаванию. Вести астрономию будут учителя физики, прошедшие соответствующую подготовку. Моя коллега Елена Алексенко о том, готовы ли к нововведению в школах Калмыкии.Чуть больше недели осталось до того, как школы распахнут двери для своих учеников. Старшеклассников в этом году ожидает новый учебный курс по астрономии. Преподавать его будут учителя физики. Согласно учебному плану на изучение небесных тел отводится 1 час в неделю.ДЗК: В некоторых элистинских школах астрономия уже значилась в школьном расписании в качестве элективных курсов. С этого учебного года предмет включён в основную образовательную программу.А вот вводить единый госэкзамен по астрономии российским минобром не планируется. Задания по предмету будут включены в ЕГЭ по физике. А с две тысячи девятнадцатого года знания учащихся о космических явлениях и процессах будут проверять посредством всероссийских проверочных работ.Наука о небесных телах и их системах, одна из фундаментальных дисциплин. Ее изучение, по мнению доктора физико-математических наук Бадмы Михаляева, не приведет школьников к перегрузке. Зато позволит им не просто расширить свой кругозор, а даст всестороннее представление о строении и развитии нашей вселенной.Кстати, при научном центре наблюдения и анализа солнечной активности Калмыцкого госуниверситета уже действует школа юного астронома. Ее сотрудники готовы всячески помогать школам в методическом обеспечении.Несмотря на то, что исключили астрономию из базисного учебного плана в тысяча девятьсот девяносто третьем году, и целое поколение школьников ее не изучало, интерес к звездному небу не угас. А потому возвращение дисциплины в школы космической державы, которой по праву является Россия, можно считать закономерным.



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