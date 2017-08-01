В Элисте построят дом для учителей. Но это случится не раньше 2019 года. Главное преимущество в том, что в этом доме стоимость квартир будет намного ниже, чем в среднем на жилищном рынке в республике. А сегодня на строительной площадке побывал председатель Правительства Игорь Зотов. Место под будущее строительство освятили священнослужители Центрального хурула и Казанского кафедрального собора. С будущими новоселами встретилась Ольга Эняева.



На проспект имени Чонкушова, где будет строиться дом, педагог дополнительного образования республиканского центра детского творчества Людмила Надбитова пришла вместе с коллегами из других образовательных учреждений Элисты. Говорит, что сейчас, когда сыновья обзавелись своими семьями, жить в трехкомнатной квартире стало тесно. Поэтому решила вступить в жилищно-строительный кооператив «Багшин гер».



Главное преимущество в том, что здесь стоимость квартир будет намного ниже, чем в среднем по региону. Будущие жильцы за один квадратный метр заплатят 21 тысячу 300 рублей. К тому же их привлекает удобное месторасположение жилого здания.



На строительной площадке побывал председатель правительства Игорь Зотов, который заверил элистинцев, что этот проект будет реализован в срок. Работы начнутся в самое ближайшее время. Здесь предусмотрено парковочное место, игровая площадка и гаражи. Кстати, учителя сами обратились с инициативой к руководству республики построить им дом.



На этом земельном участке будет возведено сразу два дома на 90 квартир, которые должны сдать 1 сентября 2019 года. О своих жилищных проблемах молодые учителя говорили с Алексеем Орловым во время онлайн -конференции 1 августа.



По мнению педагогов, строительство жилья, возможно, станет тем первым шагом, который повысит статус и престиж профессии российского учителя. И многие, наконец, разрешат свой жилищный вопрос. В Элисте построят дом для учителей. Но это случится не раньше 2019 года. Главное преимущество в том, что в этом доме стоимость квартир будет намного ниже, чем в среднем на жилищном рынке в республике. А сегодня на строительной площадке побывал председатель Правительства Игорь Зотов. Место под будущее строительство освятили священнослужители Центрального хурула и Казанского кафедрального собора. С будущими новоселами встретилась Ольга Эняева.На проспект имени Чонкушова, где будет строиться дом, педагог дополнительного образования республиканского центра детского творчества Людмила Надбитова пришла вместе с коллегами из других образовательных учреждений Элисты. Говорит, что сейчас, когда сыновья обзавелись своими семьями, жить в трехкомнатной квартире стало тесно. Поэтому решила вступить в жилищно-строительный кооператив «Багшин гер».Главное преимущество в том, что здесь стоимость квартир будет намного ниже, чем в среднем по региону. Будущие жильцы за один квадратный метр заплатят 21 тысячу 300 рублей. К тому же их привлекает удобное месторасположение жилого здания.На строительной площадке побывал председатель правительства Игорь Зотов, который заверил элистинцев, что этот проект будет реализован в срок. Работы начнутся в самое ближайшее время. Здесь предусмотрено парковочное место, игровая площадка и гаражи. Кстати, учителя сами обратились с инициативой к руководству республики построить им дом.На этом земельном участке будет возведено сразу два дома на 90 квартир, которые должны сдать 1 сентября 2019 года. О своих жилищных проблемах молодые учителя говорили с Алексеем Орловым во время онлайн -конференции 1 августа.По мнению педагогов, строительство жилья, возможно, станет тем первым шагом, который повысит статус и престиж профессии российского учителя. И многие, наконец, разрешат свой жилищный вопрос.



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