Последний путь самурая

Ушел из жизни последний калмыцкий самурай, житель поселка Южный Ики-Бурульского района японец Еситеру Накагава. Он родился в прошлом веке и все основные события истории отразились в жизни уроженца острова Хоккайдо, которого дорога жизни привела в Калмыкию. Подробности у нашего корреспондента.



Еситеру Накагава был достопримечательностью Ики-Бурульского района, хотя бы, потому что это был единственный японский самурай, живущий в России. Во время второй мировой войны Еситеру был летчиком-комикадзе. А после того, как его сбили в воздушном бою и взяли в плен, Еситеру, следуя традициям самураев, сделал себе харакири и ... выжил благодаря искусству советского хирурга. Самоубийственный обряд не принес смерти, но словно отрезал его от прошлого. Бывший самурай стал гражданином страны, против которой он воевал Очарованный необъятными просторами новой родины, Еситеру принялся открывать ее для себя.



- Много ездил, много работал. Был на Дальнем Востоке, в Сибири, в Узбекистане, Дагестане, на Ставрополье – рассказывал он. К этому времени у него была семья и двое детей. Но его родные не поехала за самураем, когда он продолжил свой путь по Союзу. После долгих скитаний японца привлекла Калмыкия. Он был на «ты» с любой техникой и его пригласили строить Чограйское водохранилище. Вспоминал, что первым делом он спросил: « А, какая там рыбалка?» Сказали: « Если забросишь сеть, то не втащишь - столько здесь рыбы». Приехал, попробовал. Действительно, тогда ее было много. Так и остался. Обзавелся семьей. Так японский самурай стал, жителем маленькой степной республики на юге России. В поселке его знали все, ставили в пример молодым, как человека, который пройдя такой непростой жизненный путь сумел сохранить свою человеческую самодостаточность и самоуважение.. известен он был и как знатный рыбак.



За эти годы дядя Саша, так звали его односельчане, смог найти своих родственников, побывал в Японии и вернулся назад, несмотря на уговоры остаться. Просто за эти годы калмыцкий поселок стал его второй родиной, здесь прошла почти половина его жизни. Хотел вновь Еситеру Накагава погостить у японской родни. Один день не дожил до получения загранпаспорта. Он любил напевать слова песни «Здесь мой причал, и здесь мой семья». А в последний путь проводили его односельчане для которых самурай был земляком и просто хорошим человеком, дядей Сашей. Ушел из жизни последний калмыцкий самурай, житель поселка Южный Ики-Бурульского района японец Еситеру Накагава. Он родился в прошлом веке и все основные события истории отразились в жизни уроженца острова Хоккайдо, которого дорога жизни привела в Калмыкию. Подробности у нашего корреспондента.Еситеру Накагава был достопримечательностью Ики-Бурульского района, хотя бы, потому что это был единственный японский самурай, живущий в России. Во время второй мировой войны Еситеру был летчиком-комикадзе. А после того, как его сбили в воздушном бою и взяли в плен, Еситеру, следуя традициям самураев, сделал себе харакири и ... выжил благодаря искусству советского хирурга. Самоубийственный обряд не принес смерти, но словно отрезал его от прошлого. Бывший самурай стал гражданином страны, против которой он воевал Очарованный необъятными просторами новой родины, Еситеру принялся открывать ее для себя.- Много ездил, много работал. Был на Дальнем Востоке, в Сибири, в Узбекистане, Дагестане, на Ставрополье – рассказывал он. К этому времени у него была семья и двое детей. Но его родные не поехала за самураем, когда он продолжил свой путь по Союзу. После долгих скитаний японца привлекла Калмыкия. Он был на «ты» с любой техникой и его пригласили строить Чограйское водохранилище. Вспоминал, что первым делом он спросил: « А, какая там рыбалка?» Сказали: « Если забросишь сеть, то не втащишь - столько здесь рыбы». Приехал, попробовал. Действительно, тогда ее было много. Так и остался. Обзавелся семьей. Так японский самурай стал, жителем маленькой степной республики на юге России. В поселке его знали все, ставили в пример молодым, как человека, который пройдя такой непростой жизненный путь сумел сохранить свою человеческую самодостаточность и самоуважение.. известен он был и как знатный рыбак.За эти годы дядя Саша, так звали его односельчане, смог найти своих родственников, побывал в Японии и вернулся назад, несмотря на уговоры остаться. Просто за эти годы калмыцкий поселок стал его второй родиной, здесь прошла почти половина его жизни. Хотел вновь Еситеру Накагава погостить у японской родни. Один день не дожил до получения загранпаспорта. Он любил напевать слова песни «Здесь мой причал, и здесь мой семья». А в последний путь проводили его односельчане для которых самурай был земляком и просто хорошим человеком, дядей Сашей.



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