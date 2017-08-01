Ветеранская смена ГТРК

В этом году Калмыцкое телевидение отмечает полувековой юбилей И мы продолжаем рассказывать о ветеранах ГТРК. Накануне в стенах родного ТВ побывала целая режиссерская смена: Алла Долгина, Валентина Буратаева и Валентина Баканова.



Вновь побывать в стенах телевидения, словно на мгновение заглянуть в свою молодость, признается Алла Долгина. Режиссер популярных среди телезрителей передач: "На городской волне", "Беседы о религии", "Служба- 01". Своим точным взглядом и профессиональным чутьём она умела подобрать оправданные декорации и живые кадры, так, что эти передачи интересно смотреть и сегодня. Телевидение для Аллы Долгиной это не просто 30 лет работы в режиссерском цеху, это лучшие годы и счастливейшие моменты. Здесь черпали вдохновение, обретали друзей, с которыми и по сей день не теряется связь.



А вот Валентине Буратаевой Калмыцкое телевидение дало путевку в большую жизнь. Опытные наставники за 12 лет воспитали, тогда еще в молодой девушке, такие личностные качества и профессиональные навыки, что ей уже не была страшна работа на Всероссийской телерадиокомпании в Москве. Здесь она также трудилась режиссером еще 13 лет.



Конечно не осталось незамеченным ветеранами и современное оборудование нынешнего ТВ. С опаской изучая аппаратуру, они отмечают ее компактность и колоссальные возможности, о которых, в свое время, и мечтать не смели.



За долгие годы работы на телевидении режиссеры, на которых теперь ровняются молодые кадры, создали фильмы и передачи, ставшие уже историей и классикой калмыцкого ТВ, имели опыт общения с легендарными политическими, общественными и культурными деятелями степной республики. И все как один говорят о том, что формальный подход к работе на телевидении неприемлем. Как и в любом творчестве к монтажу нужно подходить с душой и любовью, быть по- настоящему увлеченным этим делом. Создавать на века. В этом году Калмыцкое телевидение отмечает полувековой юбилей И мы продолжаем рассказывать о ветеранах ГТРК. Накануне в стенах родного ТВ побывала целая режиссерская смена: Алла Долгина, Валентина Буратаева и Валентина Баканова.Вновь побывать в стенах телевидения, словно на мгновение заглянуть в свою молодость, признается Алла Долгина. Режиссер популярных среди телезрителей передач: "На городской волне", "Беседы о религии", "Служба- 01". Своим точным взглядом и профессиональным чутьём она умела подобрать оправданные декорации и живые кадры, так, что эти передачи интересно смотреть и сегодня. Телевидение для Аллы Долгиной это не просто 30 лет работы в режиссерском цеху, это лучшие годы и счастливейшие моменты. Здесь черпали вдохновение, обретали друзей, с которыми и по сей день не теряется связь.А вот Валентине Буратаевой Калмыцкое телевидение дало путевку в большую жизнь. Опытные наставники за 12 лет воспитали, тогда еще в молодой девушке, такие личностные качества и профессиональные навыки, что ей уже не была страшна работа на Всероссийской телерадиокомпании в Москве. Здесь она также трудилась режиссером еще 13 лет.Конечно не осталось незамеченным ветеранами и современное оборудование нынешнего ТВ. С опаской изучая аппаратуру, они отмечают ее компактность и колоссальные возможности, о которых, в свое время, и мечтать не смели.За долгие годы работы на телевидении режиссеры, на которых теперь ровняются молодые кадры, создали фильмы и передачи, ставшие уже историей и классикой калмыцкого ТВ, имели опыт общения с легендарными политическими, общественными и культурными деятелями степной республики. И все как один говорят о том, что формальный подход к работе на телевидении неприемлем. Как и в любом творчестве к монтажу нужно подходить с душой и любовью, быть по- настоящему увлеченным этим делом. Создавать на века.



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