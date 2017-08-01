Сегодня отмечается День воинской славы России. В этот день советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве в 1943 году, которая стала решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.



На сегодняшний день в Калмыкии проживает пять ветеранов - непосредственных участников этой значимой для истории нашей страны битвы. Двое из них – элистинцы, остальные живут в Троицком, Садовом и Лагани. Все ветераны войны отнесены региональным пенсионным ведомством к особой категории пенсионеров. Сегодня отмечается День воинской славы России. В этот день советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве в 1943 году, которая стала решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.На сегодняшний день в Калмыкии проживает пять ветеранов - непосредственных участников этой значимой для истории нашей страны битвы. Двое из них – элистинцы, остальные живут в Троицком, Садовом и Лагани. Все ветераны войны отнесены региональным пенсионным ведомством к особой категории пенсионеров.



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