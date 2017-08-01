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Вчера, 12:26

В Калмыкии спустя четверть века возрождается санавиация


В Калмыкии спустя четверть века возрождается санавиацияВ Калмыкии спустя четверть века возрождается санавиация. Медицинские работники Калмыкии теперь смогут оперативнее приходить на помощь пострадавшим во время ДТП и тяжелобольным пациентам. С этой целью в регион прибыл на постоянное базирование вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России. Он оснащен блоком медицинского оборудования, позволяющим проводить комплекс реанимационных мероприятий даже во время транспортировки.

Возрождение санавиации стало возможным благодаря соглашению между минздравом России и правительством Калмыкии. Всего на эти цели выделено прядка ста двадцати восьми миллионов рублей. Первый вылет состоится уже в ближайшие дни. Ранее в республике уже существовала санитарная авиация. Но ее последний рейс был осуществлен в начале девяностых годов. Вот как вспоминают об этом ветераны.



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