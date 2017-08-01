В субботу 26 августа, с 14 до 16 часов, в Центральном хуруле приехавший накануне в Калмыкию высокий учитель Кунделинг Ринпоче дарует для студентов и школьников Благословение Белого Манджушри. Он олицетворяет мудрость, является символом ума всех Будд.



В преддверии Дня знаний в Казанском кафедральном соборе Элисты 27-го и 28-го августа также состоятся специальные молебны для школьников, студентов и педагогов. В ходе служб будут прочтены молитвы с благословением на начало учения в новом году. В ближайшие две недели они пройдут также во всех храмах Калмыкии.



Это ежегодные богослужения и их традиция имеет глубокие корни. Молитвенный чин, которым пользуются сейчас священнослужители, сложился много десятилетий назад. По церковной традиции, 1 сентября по старому стилю начинается православный год. Этот день называется началом индикта или новолетием. В субботу 26 августа, с 14 до 16 часов, в Центральном хуруле приехавший накануне в Калмыкию высокий учитель Кунделинг Ринпоче дарует для студентов и школьников Благословение Белого Манджушри. Он олицетворяет мудрость, является символом ума всех Будд.В преддверии Дня знаний в Казанском кафедральном соборе Элисты 27-го и 28-го августа также состоятся специальные молебны для школьников, студентов и педагогов. В ходе служб будут прочтены молитвы с благословением на начало учения в новом году. В ближайшие две недели они пройдут также во всех храмах Калмыкии.Это ежегодные богослужения и их традиция имеет глубокие корни. Молитвенный чин, которым пользуются сейчас священнослужители, сложился много десятилетий назад. По церковной традиции, 1 сентября по старому стилю начинается православный год. Этот день называется началом индикта или новолетием.



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