Российский триколор – символ нового российского государства
Российский триколор – символ нового российского государства. Но у него своя интересная история. О государственном флаге моя коллега Ольга Эняева.
Несмотря на то, что праздник еще молодой, он прочно вошел в календарь россиян. Появление триколора относится ко дню 22 августа. Это связано с событиями 91-го года, когда официально распался СССР. Российские парламентарии вернули к жизни трехцветный флаг, заменивший в качестве государственного символа красный с серпом и молотом. В степной столице с самого утра - атмосфера праздника. К этой дате Элисту украсили в традиционных цветах российского флага. А накануне триколор сменили над зданием Дома Правительства. Николай Милов занимается этим ответственным делом уже десятый год.
День Государственного флага Президентским указом отмечается с 94 года. За это время историческое полотнище заняло свое почетное место на официальных и торжественных мероприятиях страны. По мнению элистинки Кемы Халгаевой, этот праздник дает возможность каждому из нас вспомнить славные страницы истории Отечества.
Впервые как государственный символ трёхцветный флаг взмыл в небо ещё при Петре 1. Ученые и исследователи по-разному трактуют его символику. Чаще всего встречается такое пояснение: белый - означает чистоту и благородство, синий - цвет вечной покровительницы всего народа, красный символизирует мощь и силу государства. Важно, что главный символ объединяет представителей многих национальностей нашей страны. Быть знаменосцем в бою считалось особо почетным, а захватить вражеский стяг значило совершить подвиг. Оно олицетворяет не только боевые победы, но и трудовые подвиги, научные открытия и спортивные достижения.
Хотя этот день не является выходным, но уже традиционно к нему приурочено множество мероприятий. К примеру, республиканский слет молодых семей, выступление творческих коллективов или патриотический квест. На территории комплекса Вечный огонь студенты и школьники провели командную игру, посвященную российскому триколору и символам страны. Около ста учащихся, разделившись на группы, получили задания. Все они связаны с историей России и Калмыкии.
Самые юные участники, отдыхающие в лагере профилактория университета, украсили асфальт в цвета российского флага.
Ну а кульминацией дня стал большой праздничный концерт на Площади Победы. Выступления лучших творческих коллективов республики были посвящены символу славы, свободы и независимости Отчизны. Активными участниками концертной программы стали юные элистинцы, которые выразили свою любовь к родине в песнях, танцах и стихах.
Участвовавший вместе со всеми в этом празднике председатель правительства Игорь Зотов напомнил, обращаясь к собравшимся, что под этим флагом Россия одержала немало великих побед.
Все, кто пришёл в этот день на площадь Победы, смогли отведать продукцию калмыцких бахчеводов, насладившись в тридцатиградусную жару сочными арбузами. Ну, а любители спорта приняли участие в различных состязаниях. Где они продемонстрировали силу, ловкость и меткость, а ещё посмотреть концерт с участием известных исполнителей. И каждый получил в подарок свой личный триколор.