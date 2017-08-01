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Вчера, 18:32

Сегодня в России отмечают день Государственного флага


Сегодня в России отмечают день Государственного флагаСегодня в России отмечают день Государственного флага. В Элисте проходят мероприятия, приуроченные к этой дате. Многие горожане стали участниками праздничных событий. Это и республиканский слет молодых семей, и выступление творческих коллективов. И патриотический квест.

День государственного флага студенты и школьники решили отметить в необычном формате. На территории комплекса Вечный огонь впервые провели командную игру, посвященную российскому триколору и символам страны. Организаторами выступили региональное отделение Общероссийского народного фронта, центр гражданского образования и республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения. Около ста учащихся были разделены на группы, каждая получила задание. Ответ на вопрос – и есть следующий пункт конкурса. Все они связаны с историей России и Калмыкии.

Студенты КалмГУ, старшеклассники вместе с кураторами отправились на объекты, расположенные в пределах центральной площади и парка Дружба. Самые юные участники, отдыхающие в лагере профилактория университета, украсили асфальт в цвета российского флага.



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