В Элисте прошло совещание педагогов

Главные вопросы в сфере образования в регионе обсудили участники сегодняшнего совещания педагогов в Элисте. Промежуточные итоги работы учителей и их предложения по развитию отрасли, озвученные на августовской конференции, проанализировала Татьяна Гюзяляева.



В фойе зала, где проходила пленарная часть совещания педагогов, председателя правительства Игоря Зотова встречают школьники. Это учащиеся городских школ, которые недавно вернулись из Сочи, где обосновалась летняя школа «Наноград». По словам Александра Бембиева и Константина Евсеева, они попали туда, благодаря тому, что занимаются исследовательской деятельностью в научном ресурсном Центре КалмГУ. А в Элисте уже в этом году будет открыт образовательный Центр одаренных детей.



А на дискуссионных площадках – руководители общеобразовательных учреждений делились опытом работы. К примеру, участие в проекте Элистинского технического лицея сетевого взаимодействия «лицей - колледж-вуз» решает сразу несколько задач, проф ориентационную в том числе.



А в Элистинской классической гимназии реализуется проект «Открытая школа». Взаимодействие с родителями школьников, а также с социальными партнерами - школами, колледжами и ВУЗами Элисты, Астрахани, Волгограда, Саратова осуществляется еще и через Сайт гимназии, где под рубрикой «Документы гимназии», «Локальные акты», а также «Новости» размещается вся информация о деятельности учреждения. Гимназисты также активно участвуют в конференциях и олимпиадах, в спортивных, культурно-массовых и военно-патриотических мероприятиях.



Подводя итоги прошлого учебного года, руководство профильного ведомства – основной акцент делает на результатах ЕГЭ - показателях качества образовательного процесса в регионе. Судя по приведенным данным, уровень весьма высокий.



Обсудили также вопросы строительства, ремонта, материально- технической базы школ. Как подчеркнул председатель Правительства, эти направления будут под пристальным вниманием руководства.



Ну, а в планах на следующий год, ремонт еще четырех образовательных учреждений в Лаганском, Яшалтинском, Приютненском, Малодербетовском районах. На эти цели будет выделено не менее 12 млн. рублей. Также планируется строительство новых, с вводом которых решится проблема со второй сменой.



Участникам совещания адресовал свое обращение и глава республики. Главные вопросы в сфере образования в регионе обсудили участники сегодняшнего совещания педагогов в Элисте. Промежуточные итоги работы учителей и их предложения по развитию отрасли, озвученные на августовской конференции, проанализировала Татьяна Гюзяляева.В фойе зала, где проходила пленарная часть совещания педагогов, председателя правительства Игоря Зотова встречают школьники. Это учащиеся городских школ, которые недавно вернулись из Сочи, где обосновалась летняя школа «Наноград». По словам Александра Бембиева и Константина Евсеева, они попали туда, благодаря тому, что занимаются исследовательской деятельностью в научном ресурсном Центре КалмГУ. А в Элисте уже в этом году будет открыт образовательный Центр одаренных детей.А на дискуссионных площадках – руководители общеобразовательных учреждений делились опытом работы. К примеру, участие в проекте Элистинского технического лицея сетевого взаимодействия «лицей - колледж-вуз» решает сразу несколько задач, проф ориентационную в том числе.А в Элистинской классической гимназии реализуется проект «Открытая школа». Взаимодействие с родителями школьников, а также с социальными партнерами - школами, колледжами и ВУЗами Элисты, Астрахани, Волгограда, Саратова осуществляется еще и через Сайт гимназии, где под рубрикой «Документы гимназии», «Локальные акты», а также «Новости» размещается вся информация о деятельности учреждения. Гимназисты также активно участвуют в конференциях и олимпиадах, в спортивных, культурно-массовых и военно-патриотических мероприятиях.Подводя итоги прошлого учебного года, руководство профильного ведомства – основной акцент делает на результатах ЕГЭ - показателях качества образовательного процесса в регионе. Судя по приведенным данным, уровень весьма высокий.Обсудили также вопросы строительства, ремонта, материально- технической базы школ. Как подчеркнул председатель Правительства, эти направления будут под пристальным вниманием руководства.Ну, а в планах на следующий год, ремонт еще четырех образовательных учреждений в Лаганском, Яшалтинском, Приютненском, Малодербетовском районах. На эти цели будет выделено не менее 12 млн. рублей. Также планируется строительство новых, с вводом которых решится проблема со второй сменой.Участникам совещания адресовал свое обращение и глава республики.



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