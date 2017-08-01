В Калмыкию прибыл вертолет санавиации

Сегодня в регион прибыл на постоянное базирование вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России. Он оснащен блоком медицинского оборудования, позволяющим проводить комплекс реанимационных мероприятий. Кроме того воздушное судно будет осуществлять доставку лекарственных препаратов, крови и других грузов, необходимых для спасения жизни человека.



Возрождение санавиации в регионе стало возможно благодаря соглашению между минздравом России и Правительством Калмыкии. Всего на эти цели выделено сто двадцать восемь миллионов рублей. Дежурство и вылеты воздушного судна планируются проводить круглосуточно. И начнутся они уже с завтрашнего дня. Сегодня в регион прибыл на постоянное базирование вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России. Он оснащен блоком медицинского оборудования, позволяющим проводить комплекс реанимационных мероприятий. Кроме того воздушное судно будет осуществлять доставку лекарственных препаратов, крови и других грузов, необходимых для спасения жизни человека.Возрождение санавиации в регионе стало возможно благодаря соглашению между минздравом России и Правительством Калмыкии. Всего на эти цели выделено сто двадцать восемь миллионов рублей. Дежурство и вылеты воздушного судна планируются проводить круглосуточно. И начнутся они уже с завтрашнего дня.



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