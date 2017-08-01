В Калмыкию с пастырским визитом прибыл буддийский учитель Кунделинг Ринпоче ХIII

Сегодня в Калмыкию с 20-дневным пастырским визитом прибыл известный буддийский учитель Кунделинг Ринпоче ХIII. Ранее он посещал степную республику несколько раз, а нынешний визит будет самым продолжительным.



Он не только дарует верующим в Элисте и районах учения, посвящения и наставления, но и проведет в лагере отдыха «Сайгачонок» многодневный строгий ретрит. 26 августа, с 14 до 16 часов, в Центральном хуруле высокий учитель дарует для студентов и школьников накануне нового учебного года Благословение Белого Манджушри. 28 августа, с 18 до 20 часов, в «Золотой обители Будды Шакьямуни» досточтимый Кунделинг Ринпоче дарует Благословение Авалокитешвары Симханады и Ваджравидараны. Сегодня в Калмыкию с 20-дневным пастырским визитом прибыл известный буддийский учитель Кунделинг Ринпоче ХIII. Ранее он посещал степную республику несколько раз, а нынешний визит будет самым продолжительным.Он не только дарует верующим в Элисте и районах учения, посвящения и наставления, но и проведет в лагере отдыха «Сайгачонок» многодневный строгий ретрит. 26 августа, с 14 до 16 часов, в Центральном хуруле высокий учитель дарует для студентов и школьников накануне нового учебного года Благословение Белого Манджушри. 28 августа, с 18 до 20 часов, в «Золотой обители Будды Шакьямуни» досточтимый Кунделинг Ринпоче дарует Благословение Авалокитешвары Симханады и Ваджравидараны.



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