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Вчера, 12:24

В Элисте проходят занятия актерского мастерства


В Элисте проходят занятия актерского мастерстваВ эти дни в Элисте проходят занятия актерского мастерства. Они продлятся до 25 августа. О работе творческой лаборатории сегодня на брифинге рассказали актер Евгений Сангаджиев и режиссер Элла Манжеева.

Сегодня второй день занятий, его слушателями выступают и старшеклассники, и студенты. Курсы, которые будут проходить в течение пяти дней, помогут им не только раскрыть свой творческий потенциал, но и понять природу своего сознания, уметь работать в кадре, с партнером. Одним словом, развивать навыки совместной работы со всеми, кто участвует в процессе кинопроизводства.



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