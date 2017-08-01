В эти дни в Элисте проходят занятия актерского мастерства. Они продлятся до 25 августа. О работе творческой лаборатории сегодня на брифинге рассказали актер Евгений Сангаджиев и режиссер Элла Манжеева.



Сегодня второй день занятий, его слушателями выступают и старшеклассники, и студенты. Курсы, которые будут проходить в течение пяти дней, помогут им не только раскрыть свой творческий потенциал, но и понять природу своего сознания, уметь работать в кадре, с партнером. Одним словом, развивать навыки совместной работы со всеми, кто участвует в процессе кинопроизводства. В эти дни в Элисте проходят занятия актерского мастерства. Они продлятся до 25 августа. О работе творческой лаборатории сегодня на брифинге рассказали актер Евгений Сангаджиев и режиссер Элла Манжеева.Сегодня второй день занятий, его слушателями выступают и старшеклассники, и студенты. Курсы, которые будут проходить в течение пяти дней, помогут им не только раскрыть свой творческий потенциал, но и понять природу своего сознания, уметь работать в кадре, с партнером. Одним словом, развивать навыки совместной работы со всеми, кто участвует в процессе кинопроизводства.



Смотреть полный выпуск новостей



