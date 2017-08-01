Спортивный зал ещё одной сельской школы получил новую жизнь. В посёлке Эрдниевский 75 школьников. И большое количество любителей здорового образа жизни. Благодаря участию в федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в условиях сельской местности» в здании местной школы 1978 года постройки капитально обновлён зал для занятий спортом. И администрация образовательного учреждения, и сами селяне не скрывают своей радости.



Капитальный ремонт спортивного зала Эрдниевской школы, начатый в июле, успешно завершен. Помещение выглядит как новое: заменены полы, окна, освещение, более того, оно переведено на автономное отопление. Теперь будет тепло и в раздевалках.



Здание этой школы было построено 40 лет назад. За давностью лет, спортзал, в котором ни разу не производился ремонт, обветшал. В последние годы в нем реже стали проводить не только соревнования, но и занятия.



Между тем, школьный зал для занятий спортом в поселке – это своеобразный центр притяжения для сторонников здорового образа жизни. И их здесь во все времена было немало.



В обновление школьного спортзала вложено немало средств. В общей сложности с учетом софинансирования региона и СМО чуть более 2 млн. рублей. К тому же, когда потребовались дополнительные вливания – внесли свой вклад и РМО и один из местных фермеров. Теперь здесь вновь забурлит жизнь. Спортивный зал ещё одной сельской школы получил новую жизнь. В посёлке Эрдниевский 75 школьников. И большое количество любителей здорового образа жизни. Благодаря участию в федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в условиях сельской местности» в здании местной школы 1978 года постройки капитально обновлён зал для занятий спортом. И администрация образовательного учреждения, и сами селяне не скрывают своей радости.Капитальный ремонт спортивного зала Эрдниевской школы, начатый в июле, успешно завершен. Помещение выглядит как новое: заменены полы, окна, освещение, более того, оно переведено на автономное отопление. Теперь будет тепло и в раздевалках.Здание этой школы было построено 40 лет назад. За давностью лет, спортзал, в котором ни разу не производился ремонт, обветшал. В последние годы в нем реже стали проводить не только соревнования, но и занятия.Между тем, школьный зал для занятий спортом в поселке – это своеобразный центр притяжения для сторонников здорового образа жизни. И их здесь во все времена было немало.В обновление школьного спортзала вложено немало средств. В общей сложности с учетом софинансирования региона и СМО чуть более 2 млн. рублей. К тому же, когда потребовались дополнительные вливания – внесли свой вклад и РМО и один из местных фермеров. Теперь здесь вновь забурлит жизнь.



Смотреть полный выпуск новостей



