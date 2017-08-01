Городская администрация выступила инициатором акции по сдаче крови. Руководитель Окон Нахашкиев был в числе первых, кто добровольно принял в ней участие.



Всего же за время работы передвижной лаборатории республиканского Центра крови её посетило более 250 человек. Желающие вначале проходят медосмотр, а по картотеке проверяют наличие перенесенных заболеваний. Только при отсутствии противопоказаний, допускают к сдаче крови. Донорство - на службе спасения жизней. А потому, подчеркивают специалисты, доноров государство активно поддерживает.



Благодаря работе передвижной лаборатории Центр не испытывает дефицита. Годовая потребность составляет не менее 2, 5 тонн крови. Городская администрация выступила инициатором акции по сдаче крови. Руководитель Окон Нахашкиев был в числе первых, кто добровольно принял в ней участие.Всего же за время работы передвижной лаборатории республиканского Центра крови её посетило более 250 человек. Желающие вначале проходят медосмотр, а по картотеке проверяют наличие перенесенных заболеваний. Только при отсутствии противопоказаний, допускают к сдаче крови. Донорство - на службе спасения жизней. А потому, подчеркивают специалисты, доноров государство активно поддерживает.Благодаря работе передвижной лаборатории Центр не испытывает дефицита. Годовая потребность составляет не менее 2, 5 тонн крови.



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