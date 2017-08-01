По поручению главы республики Алексея Орлова в настоящее время надзорными органами ведутся проверки в отношении двух управляющих компаний, работающих на территории Элисты. На состоявшемся сегодня совещании председатель правительства Игорь Зотов пояснил, что в ближайшее время необходимо принять ряд мер к таким управляющим организациям как «Восток-сервис» и «Коммунальщик». На них уже поступило более 300 жалоб.



Жители многоэтажек жалуются на неработающие лифты, некачественный ремонт и протекающие кровли. А ведь в их ведении находится около 80 жилых домов. Глава городской администрации Окон Нохашкиев подтвердил, что в преддверии отопительного сезона готовность котельных этих компаний составляет лишь 30 процентов.



Кроме того в отношении этих компаний в правоохранительные органы поступили заявления от ресурсоснабжающих организаций об отсутствии платы за потребленные ресурсы. По поручению главы республики Алексея Орлова в настоящее время надзорными органами ведутся проверки в отношении двух управляющих компаний, работающих на территории Элисты. На состоявшемся сегодня совещании председатель правительства Игорь Зотов пояснил, что в ближайшее время необходимо принять ряд мер к таким управляющим организациям как «Восток-сервис» и «Коммунальщик». На них уже поступило более 300 жалоб.Жители многоэтажек жалуются на неработающие лифты, некачественный ремонт и протекающие кровли. А ведь в их ведении находится около 80 жилых домов. Глава городской администрации Окон Нохашкиев подтвердил, что в преддверии отопительного сезона готовность котельных этих компаний составляет лишь 30 процентов.Кроме того в отношении этих компаний в правоохранительные органы поступили заявления от ресурсоснабжающих организаций об отсутствии платы за потребленные ресурсы.



Смотреть полный выпуск новостей



