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Вчера, 18:33

Надзорными органами ведутся проверки в отношении двух управляющих компаний


Надзорными органами ведутся проверки в отношении двух управляющих компанийПо поручению главы республики Алексея Орлова в настоящее время надзорными органами ведутся проверки в отношении двух управляющих компаний, работающих на территории Элисты. На состоявшемся сегодня совещании председатель правительства Игорь Зотов пояснил, что в ближайшее время необходимо принять ряд мер к таким управляющим организациям как «Восток-сервис» и «Коммунальщик». На них уже поступило более 300 жалоб.

Жители многоэтажек жалуются на неработающие лифты, некачественный ремонт и протекающие кровли. А ведь в их ведении находится около 80 жилых домов. Глава городской администрации Окон Нохашкиев подтвердил, что в преддверии отопительного сезона готовность котельных этих компаний составляет лишь 30 процентов.

Кроме того в отношении этих компаний в правоохранительные органы поступили заявления от ресурсоснабжающих организаций об отсутствии платы за потребленные ресурсы.



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