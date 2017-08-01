«Здесь и сейчас» о туризме в Калмыкии

В четверг 24 августа выйдет очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас» в эфире Радио России-Калмыкия. На этот раз гости студии представители министерства культуры и туризма республики.



Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг 24 августа в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб.



Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону в студии прямого эфира 4-11-26. В четверг 24 августа выйдет очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас» в эфире Радио России-Калмыкия. На этот раз гости студии представители министерства культуры и туризма республики.Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг 24 августа в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб.Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону в студии прямого эфира 4-11-26.



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