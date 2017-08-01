Более пяти тысяч кустов конопли уничтожено в Юстинском районе в ходе очередного этапа оперативно - профилактической операции «Мак». Общий вес растительного наркотика составил более 200 килограммов. Компанию по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли организовали полицейские совместно с членами антинаркотичекой комиссии и местными властями.



Начался второй этап оперативно - профилактической операции мак. Полицейские совместно с членами антинаркотичекой комиссии и местными властями организовали компанию по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли.



Нередки случаи, когда любителей дурмана задерживают прямо в зарослях. По данным полицейских, за две последние недели зарегистрировано 20 наркопреступлений. В регионе давно объявлена беспощадная борьба с источником зла. В нее активно включились и органы власти на местах. Совместные усилия дают результаты. В поселке Цаган-Аман за два часа операции уничтожили около 5 тыс. кустов дикорастущей конопли на площади более 8 тыс. кв. метров. Левобережье Волги в районе – самое проблемное. Во время паводков – зеленая зона надолго оказывается во власти водной стихии. А потому операцию по уничтожению «дурман-травы» здесь начинают в более поздние сроки.



В районе разработана целевая программа, и она действует не первый год. В этом сезоне на мероприятия по уничтожению очагов наркосодержащих растений выделено более 300 тыс. рублей.



Средства также направляются из республиканского бюджета. Судя по данным очередного этапа оперативно-профилактической операции МАК, совместная борьба весьма эффективна.



Действующая программа включает комплекс мероприятий, которые реализуются в тесном взаимодействии со всеми структурами: властными, правоохранительными, а также общественностью.



Ну, а совместная операция по уничтожению дикорастущей конопли на территории Цаган – Амана в Левобережной его части, будет продолжена. Более пяти тысяч кустов конопли уничтожено в Юстинском районе в ходе очередного этапа оперативно - профилактической операции «Мак». Общий вес растительного наркотика составил более 200 килограммов. Компанию по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли организовали полицейские совместно с членами антинаркотичекой комиссии и местными властями.Начался второй этап оперативно - профилактической операции мак. Полицейские совместно с членами антинаркотичекой комиссии и местными властями организовали компанию по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли.Нередки случаи, когда любителей дурмана задерживают прямо в зарослях. По данным полицейских, за две последние недели зарегистрировано 20 наркопреступлений. В регионе давно объявлена беспощадная борьба с источником зла. В нее активно включились и органы власти на местах. Совместные усилия дают результаты. В поселке Цаган-Аман за два часа операции уничтожили около 5 тыс. кустов дикорастущей конопли на площади более 8 тыс. кв. метров. Левобережье Волги в районе – самое проблемное. Во время паводков – зеленая зона надолго оказывается во власти водной стихии. А потому операцию по уничтожению «дурман-травы» здесь начинают в более поздние сроки.В районе разработана целевая программа, и она действует не первый год. В этом сезоне на мероприятия по уничтожению очагов наркосодержащих растений выделено более 300 тыс. рублей.Средства также направляются из республиканского бюджета. Судя по данным очередного этапа оперативно-профилактической операции МАК, совместная борьба весьма эффективна.Действующая программа включает комплекс мероприятий, которые реализуются в тесном взаимодействии со всеми структурами: властными, правоохранительными, а также общественностью.Ну, а совместная операция по уничтожению дикорастущей конопли на территории Цаган – Амана в Левобережной его части, будет продолжена.



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