Сегодня в Элисте завершает работу первая киношкола для детей. Ее инициатором выступила режиссер Элла Манжеева. Она пригласила преподавателей московской студии «МакГаффин». Совсем скоро состоится презентация короткометражных фильмов, созданных ребятами. За творческим процессом с интересом наблюдала Елена Алексенко.



Этот процесс создания кинофильма отличается от обычного тем, что руководят им дети. Они сами придумали сценарий, нашли подходящее место для съемок, подобрали актеров и, конечно, не без помощи преподавателей, организовали всю работу.



Свой «Реальный мир» Алтана Асирова придумала буквально за полтора часа. Именно столько времени учащиеся киношколы работали над своими сценариями. Отбор прошли два наиболее интересных: мистический детектив «Медальон» и «Реальный мир». Это история любви двух подростков. Проблема виртуального общения оказалась близка многим ребятам. Съемки организованы на территории комплекса Вечный огонь. У каждого школьника свои функции: режиссера, оператора, звукооператора, актера. А самый юный участник проекта, девятилетний Влад Чюрбанов, снимает уникальные кадры самого творческого процесса.



В роли творца попробовали себя шестнадцать ребят. Площадкой для них стал клуб «Маленькие Эйнштейны». В течение недели педагоги московской детской киношколы «МакГаффин» проводили мастер-классы по основам сценарного мастерства, режиссуры и монтажа. Помимо этого юные кинолюбители научились работать в команде, договариваться, планировать и сообща решать все проблемы.



Подобный проект проводится в нашем регионе впервые. Запланирован он был по итогам стратегической сессии по развитию регионального кино, которая состоялась в Элисте в июне этого года. Инициатором летнего кинолагеря стала известный режиссер Элла Манжеева.



Знакомство с особенностями создания фильма помогло ребятам открыть в себе новые таланты. Более того, почувствовав себя частью съемочной группы, некоторые решили связать свою жизнь с кинопроизводством.



Организаторы киношколы не ставят перед собою целью воспитать за столь короткий срок профильных специалистов. Раскрыть творческий потенциал личности – вот на что, прежде всего, направлена работа педагогов. Презентация короткометражных фильмов, созданных детьми, состоится девятнадцатого августа в одном из элистинских кинотеатров. Сегодня в Элисте завершает работу первая киношкола для детей. Ее инициатором выступила режиссер Элла Манжеева. Она пригласила преподавателей московской студии «МакГаффин». Совсем скоро состоится презентация короткометражных фильмов, созданных ребятами. За творческим процессом с интересом наблюдала Елена Алексенко.Этот процесс создания кинофильма отличается от обычного тем, что руководят им дети. Они сами придумали сценарий, нашли подходящее место для съемок, подобрали актеров и, конечно, не без помощи преподавателей, организовали всю работу.Свой «Реальный мир» Алтана Асирова придумала буквально за полтора часа. Именно столько времени учащиеся киношколы работали над своими сценариями. Отбор прошли два наиболее интересных: мистический детектив «Медальон» и «Реальный мир». Это история любви двух подростков. Проблема виртуального общения оказалась близка многим ребятам. Съемки организованы на территории комплекса Вечный огонь. У каждого школьника свои функции: режиссера, оператора, звукооператора, актера. А самый юный участник проекта, девятилетний Влад Чюрбанов, снимает уникальные кадры самого творческого процесса.В роли творца попробовали себя шестнадцать ребят. Площадкой для них стал клуб «Маленькие Эйнштейны». В течение недели педагоги московской детской киношколы «МакГаффин» проводили мастер-классы по основам сценарного мастерства, режиссуры и монтажа. Помимо этого юные кинолюбители научились работать в команде, договариваться, планировать и сообща решать все проблемы.Подобный проект проводится в нашем регионе впервые. Запланирован он был по итогам стратегической сессии по развитию регионального кино, которая состоялась в Элисте в июне этого года. Инициатором летнего кинолагеря стала известный режиссер Элла Манжеева.Знакомство с особенностями создания фильма помогло ребятам открыть в себе новые таланты. Более того, почувствовав себя частью съемочной группы, некоторые решили связать свою жизнь с кинопроизводством.Организаторы киношколы не ставят перед собою целью воспитать за столь короткий срок профильных специалистов. Раскрыть творческий потенциал личности – вот на что, прежде всего, направлена работа педагогов. Презентация короткометражных фильмов, созданных детьми, состоится девятнадцатого августа в одном из элистинских кинотеатров.



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