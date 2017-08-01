Инвалидам-колясочникам - безбарьерную среду

Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал указ, согласно которому органам исполнительной власти предстоит обеспечить максимальный доступ к важным социальным объектам гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Что уже сделано в этом направлении и что еще предстоит, выясняла Ольга Эняева.



Все учреждения обязывают построить пандусы для инвалидов-колясочников, а также создать условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. В этом суть документа, который подписал Алексей Орлов. Кстати, немало вопросов задавали инвалиды главе Калмыкии во время онлайн-конференции 1 августа. Марину Сян-Бельгину, которая уже 15 лет прикована к инвалидной коляске, как и других граждан с ограниченными физическими возможностями волнует то, что в лечебных учреждениях нет элементарного: поручней для пересадки на кушетку, специально оборудованных палат.



Нужно отметить, что в рамках программы по созданию безбарьерной среды в республике делается немало. Конечно, сразу охватить весь спектр существующих проблем невозможно. На это нужно и время, и деньги. Но поэтапная работа согласно дорожной карте дает надежду, что комфортная жизнь будет доступна и для инвалидов. Уже сегодня в Элисте повсеместно устанавливаются удобные пандусы и специальные светофоры. Каждый должен иметь возможность попасть в то или иное учреждение беспрепятственно, даже если он в инвалидном кресле, считает Арслан Петров, несколько лет назад попавший в аварию. По его словам, в городе есть объекты, недоступные для людей с ограниченными физическими возможностями. К примеру, в центр социальной защиты населения даже с помощью посторонних невозможно войти, говорит Арслан.



Стоит отметить, что именно сюда обращаются инвалиды по всем вопросам, касающимся льготных услуг. По словам заместителя министра развития, труда и занятости населения Евгении Гордеевой, до конца 2017 года в этом учреждении будет установлен пандус, также как и в других подведомственных структурах. В списке приоритетных объектов: дом-интернат для умственно отсталых и реабилитационный центр для детей и подростков. На реализацию программы «Доступная среда» из республиканского бюджета в этом году будет выделено порядка пяти миллионов рублей.



В документе, который подписал глава Калмыкии, обозначены сроки выполнения требований. Административные здания органов исполнительной власти должны обеспечить условия для инвалидов до 1 июля будущего года. Контрольная дата для зданий подведомственных им государственных учреждений и предприятий – 1-е января 2019 года. Организации, которые занимаются строительством или реконструкцией объектов, должны неукоснительно выполнить проектные решения в части обеспечения инвалидам и иным маломобильным группам населения условия для беспрепятственного доступа. Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал указ, согласно которому органам исполнительной власти предстоит обеспечить максимальный доступ к важным социальным объектам гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Что уже сделано в этом направлении и что еще предстоит, выясняла Ольга Эняева.Все учреждения обязывают построить пандусы для инвалидов-колясочников, а также создать условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. В этом суть документа, который подписал Алексей Орлов. Кстати, немало вопросов задавали инвалиды главе Калмыкии во время онлайн-конференции 1 августа. Марину Сян-Бельгину, которая уже 15 лет прикована к инвалидной коляске, как и других граждан с ограниченными физическими возможностями волнует то, что в лечебных учреждениях нет элементарного: поручней для пересадки на кушетку, специально оборудованных палат.Нужно отметить, что в рамках программы по созданию безбарьерной среды в республике делается немало. Конечно, сразу охватить весь спектр существующих проблем невозможно. На это нужно и время, и деньги. Но поэтапная работа согласно дорожной карте дает надежду, что комфортная жизнь будет доступна и для инвалидов. Уже сегодня в Элисте повсеместно устанавливаются удобные пандусы и специальные светофоры. Каждый должен иметь возможность попасть в то или иное учреждение беспрепятственно, даже если он в инвалидном кресле, считает Арслан Петров, несколько лет назад попавший в аварию. По его словам, в городе есть объекты, недоступные для людей с ограниченными физическими возможностями. К примеру, в центр социальной защиты населения даже с помощью посторонних невозможно войти, говорит Арслан.Стоит отметить, что именно сюда обращаются инвалиды по всем вопросам, касающимся льготных услуг. По словам заместителя министра развития, труда и занятости населения Евгении Гордеевой, до конца 2017 года в этом учреждении будет установлен пандус, также как и в других подведомственных структурах. В списке приоритетных объектов: дом-интернат для умственно отсталых и реабилитационный центр для детей и подростков. На реализацию программы «Доступная среда» из республиканского бюджета в этом году будет выделено порядка пяти миллионов рублей.В документе, который подписал глава Калмыкии, обозначены сроки выполнения требований. Административные здания органов исполнительной власти должны обеспечить условия для инвалидов до 1 июля будущего года. Контрольная дата для зданий подведомственных им государственных учреждений и предприятий – 1-е января 2019 года. Организации, которые занимаются строительством или реконструкцией объектов, должны неукоснительно выполнить проектные решения в части обеспечения инвалидам и иным маломобильным группам населения условия для беспрепятственного доступа.



Смотреть полный выпуск новостей



