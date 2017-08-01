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Вчера, 17:42

Безопасность – прежде всего!


Безопасность – прежде всего!Безопасность – прежде всего! В преддверии начала учебного года калмыцкие полицейские посетили детский оздоровительный лагерь на базе профилактория КалмГУ.

Ребятам рассказали о правилах дорожного движения, перевозки детей, поведения на дорогах. Регулярно сотрудниками подразделений республиканского МВД проводятся встречи со школьниками, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

В ходе необычного урока ребята узнали много нового, проверили свои знания и отметили ошибки, которые допускали ранее.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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