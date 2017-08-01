Безопасность – прежде всего! В преддверии начала учебного года калмыцкие полицейские посетили детский оздоровительный лагерь на базе профилактория КалмГУ.
Ребятам рассказали о правилах дорожного движения, перевозки детей, поведения на дорогах. Регулярно сотрудниками подразделений республиканского МВД проводятся встречи со школьниками, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
В ходе необычного урока ребята узнали много нового, проверили свои знания и отметили ошибки, которые допускали ранее.