Безопасность – прежде всего! В преддверии начала учебного года калмыцкие полицейские посетили детский оздоровительный лагерь на базе профилактория КалмГУ.



Ребятам рассказали о правилах дорожного движения, перевозки детей, поведения на дорогах. Регулярно сотрудниками подразделений республиканского МВД проводятся встречи со школьниками, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.



В ходе необычного урока ребята узнали много нового, проверили свои знания и отметили ошибки, которые допускали ранее. Безопасность – прежде всего! В преддверии начала учебного года калмыцкие полицейские посетили детский оздоровительный лагерь на базе профилактория КалмГУ.Ребятам рассказали о правилах дорожного движения, перевозки детей, поведения на дорогах. Регулярно сотрудниками подразделений республиканского МВД проводятся встречи со школьниками, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.В ходе необычного урока ребята узнали много нового, проверили свои знания и отметили ошибки, которые допускали ранее.



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