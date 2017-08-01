В Калмыкии состоится республиканский слет молодых семей. Как сообщили сегодня на брифинге представители профильного министерства, форум будет организован на базе детского лагеря «Сайгачонок».



В настоящий момент продолжается прием заявок. В рамках слета молодым супругам предстоит пройти ряд испытаний, принять участие в выставке достижений семейного мастерства и спортивных соревнованиях. Культурно-развлекательная программа предусмотрена также и для детей. Слет состоится в рамках грантового проекта «Сохраним семью и приумножим». В Калмыкии состоится республиканский слет молодых семей. Как сообщили сегодня на брифинге представители профильного министерства, форум будет организован на базе детского лагеря «Сайгачонок».В настоящий момент продолжается прием заявок. В рамках слета молодым супругам предстоит пройти ряд испытаний, принять участие в выставке достижений семейного мастерства и спортивных соревнованиях. Культурно-развлекательная программа предусмотрена также и для детей. Слет состоится в рамках грантового проекта «Сохраним семью и приумножим».



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