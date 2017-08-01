Современный дом культуры появится в поселке Кетченеры в следующем году. Такую задачу перед правительством и руководством РМО поставил Глава региона после онлайн общения с жителями Калмыкии. Какие шаги предприняты в достижении этой цели, и как сейчас в поселке проводят торжества, узнавала Айна Гуспанова.



Духовно-нравственное, эстетическое воспитание подрастающего поколения, организация культурного досуга для взрослого населения, ветеран труда Насипа Церенова и на заслуженном отдыхе не забывает о благоустройстве родного поселка. Вопрос, который пенсионерка задала руководителю республики в ходе проекта Глава-онлайн, затрагивает интересы не только кетченеровцев, но и жителей всего района.



Как оказалось, даже те работники с 30-летним стажем не помнят, чтобы Дом культуры располагался в отдельном помещении. С 93 года все мероприятия проводятся в актовом зале администрации Кетченеровского СМО, здесь же находится кабинет штатных сотрудников. Их все трое. Да и сам районный дом культуры, сменив статус, перешел на баланс сельского муниципального образования.



Когда в онлайн режиме Главе Калмыкии задали вопрос из Кетченеровского РМО, у экранов собрались едва ли не всем поселком. Ответ Алексея Орлова оправдал все ожидания.



Современный большой дом культуры, который позволит проводить мероприятия районного и даже республиканского масштаба, появится в поселке Кетченеры уже в следующем году. По словам заместителя Главы Администрации РМО, на строительство объекта в рамках федеральной целевой программы «Культура России», рассчитанной до 2018 года, предусмотрено более 70-ти миллионов рублей.



Появление нового объекта с нетерпением ждут сотрудники отдела образования и культуры, которые планируют увеличить количество тематических кружков и проводимых мероприятий. Ну а сами сельчане уверены, что с появлением дома культуры, в районе начнется новая жизнь. Современный дом культуры появится в поселке Кетченеры в следующем году. Такую задачу перед правительством и руководством РМО поставил Глава региона после онлайн общения с жителями Калмыкии. Какие шаги предприняты в достижении этой цели, и как сейчас в поселке проводят торжества, узнавала Айна Гуспанова.Духовно-нравственное, эстетическое воспитание подрастающего поколения, организация культурного досуга для взрослого населения, ветеран труда Насипа Церенова и на заслуженном отдыхе не забывает о благоустройстве родного поселка. Вопрос, который пенсионерка задала руководителю республики в ходе проекта Глава-онлайн, затрагивает интересы не только кетченеровцев, но и жителей всего района.Как оказалось, даже те работники с 30-летним стажем не помнят, чтобы Дом культуры располагался в отдельном помещении. С 93 года все мероприятия проводятся в актовом зале администрации Кетченеровского СМО, здесь же находится кабинет штатных сотрудников. Их все трое. Да и сам районный дом культуры, сменив статус, перешел на баланс сельского муниципального образования.Когда в онлайн режиме Главе Калмыкии задали вопрос из Кетченеровского РМО, у экранов собрались едва ли не всем поселком. Ответ Алексея Орлова оправдал все ожидания.Современный большой дом культуры, который позволит проводить мероприятия районного и даже республиканского масштаба, появится в поселке Кетченеры уже в следующем году. По словам заместителя Главы Администрации РМО, на строительство объекта в рамках федеральной целевой программы «Культура России», рассчитанной до 2018 года, предусмотрено более 70-ти миллионов рублей.Появление нового объекта с нетерпением ждут сотрудники отдела образования и культуры, которые планируют увеличить количество тематических кружков и проводимых мероприятий. Ну а сами сельчане уверены, что с появлением дома культуры, в районе начнется новая жизнь.



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