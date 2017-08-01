«Здесь и сейчас» об актуальных вопросах современного образования

Актуальные вопросы современного образования, подготовка и приемка школ к новому учебному году, оценка уровня знаний выпускников, новшества ЕГЭ-2018. Эти и другие вопросы обсудят сегодня в студии программы «Здесь и сейчас» ведущий и представители профильного ведомства. Очередной выпуск смотрит на Радио России-Калмыкия в 13 часов 15 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон прямого эфира 4-11-26. Актуальные вопросы современного образования, подготовка и приемка школ к новому учебному году, оценка уровня знаний выпускников, новшества ЕГЭ-2018. Эти и другие вопросы обсудят сегодня в студии программы «Здесь и сейчас» ведущий и представители профильного ведомства. Очередной выпуск смотрит на Радио России-Калмыкия в 13 часов 15 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон прямого эфира 4-11-26.



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