Все общеобразовательные учрежденияготовы к новому учебному году

Все общеобразовательные учреждения и детские сады степной столицы готовы к новому учебному году. По данным управления образования администрации Элисты с 7-го по 15-е августа в рамках приемной кампании межведомственная комиссия проверила 60 учреждений. 1 сентября за парты сядут почти 15 тысяч детей, из них 1707 первоклассников.



Это предварительные цифры по итогам комплектования, которое было проведено в начале лета. В связи с увеличением первоклассников почти на 700 человек в классической гимназии были открыты 3 новых класса. Все общеобразовательные учреждения и детские сады степной столицы готовы к новому учебному году. По данным управления образования администрации Элисты с 7-го по 15-е августа в рамках приемной кампании межведомственная комиссия проверила 60 учреждений. 1 сентября за парты сядут почти 15 тысяч детей, из них 1707 первоклассников.Это предварительные цифры по итогам комплектования, которое было проведено в начале лета. В связи с увеличением первоклассников почти на 700 человек в классической гимназии были открыты 3 новых класса.



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