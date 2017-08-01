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Вчера, 17:29

Все общеобразовательные учрежденияготовы к новому учебному году


Все общеобразовательные учрежденияготовы к новому учебному годуВсе общеобразовательные учреждения и детские сады степной столицы готовы к новому учебному году. По данным управления образования администрации Элисты с 7-го по 15-е августа в рамках приемной кампании межведомственная комиссия проверила 60 учреждений. 1 сентября за парты сядут почти 15 тысяч детей, из них 1707 первоклассников.

Это предварительные цифры по итогам комплектования, которое было проведено в начале лета. В связи с увеличением первоклассников почти на 700 человек в классической гимназии были открыты 3 новых класса.



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